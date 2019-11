La grosera definición de Michel Platini sobre el VAR

Siempre se ha mostrado reticencia a la incorporación del videoarbitraje en el fútbol, aunque nunca de forma tan explícita. En una entrevista para la televisión italiana, el ex futbolista francés Michel Platini, quien fuera presidente de la UEFA y efímero candidato a presidente de la FIFA, calificó al VAR de “hermosa mierda”.

“Haría falta media hora para explicar por qué no arregla los problemas. Los mueve. Estoy contra el VAR. Pienso que es una hermosa mierda y que desafortunadamente no volveremos hacia atrás”, declaró Platini, quien estuvo como invitado en la emisión ‘Che tempo che fa’, en la RAI.

Durante sus ocho años como máximo responsable del fútbol de Europa (2007-2015), Platini siempre se mostró contrario a la adopción de la tecnología y puntualmente en la recta final de su mandato desestimó el desarrollo del VAR. Sin embargo, tiempo después de su salida, la confederación europea que actualmente preside el esloveno Aleksander Ceferin introdujo el dispositivo en la Champions League.

Michel Platini, ex presidente de la UEFA, no descartó volver a trabajar en el fútbol (EFE)

Platini, que fue suspendido durante cuatro años en 2015 por la justicia interna de la FIFA por un controvertido cobro de dos millones de francos suizos de manos de Joseph Blatter, quien también suspendido. El ex capitán de la selección francesa y figura de la Juventus finalizó su castigo el 7 de octubre de este año. Por ende, abrió la posibilidad a un regreso a los despachos.

“A los 64 años tengo la posibilidad de una última aventura, pero no puedo equivocarme, debo reflexionar bien. En la FIFA no me quieren como presidente. Quería defender el fútbol y era el único futbolista que quería convertirse en presidente de la FIFA”, dijo Platini, añadiendo que no tiene relación con Blatter e Infantino.

Michel Platini quiso ser el sucesor de Joseph Blatter en la FIFA pero el escándalo de corrupción del fútbol mundial dejó a ambos vetados de los despachos (EFE)

En el pasado, quiso ser el sucesor de Blatter al frente de la FIFA, pero luego estalló el escándalo de corrupción de la entidad y tuvo que bajar su candidatura. Más tarde su mano derecha, Gianni Infantino, se quedó con ese cargo en febrero de 2016 y fue reelegido en junio.

Quien sí apoyó a Platini fue Aleksander Ceferin, quien habló sobre su potencial regresa antes de la disputa del Albania-Francia. “La suspensión de Michel Platini ha terminado, por lo que puede ocupar cualquier función en el mundo del fútbol, salvo la de jugador... Creo que es un poco viejo”, bromeó ante la prensa el presidente de la confederación europea.





Fuente: www.infobae.com