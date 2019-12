La 'maldición' del Mundial de Clubes

Ciudad de México.- Tener la cabeza en el Mundial de Clubes no le hace bien a los equipos mexicanos.

En las 14 ediciones del Mundialito en las que un club del país ha tenido participación, ninguno ha podido disputarlo con el título de Liga bajo el brazo, o en su defecto, ha podido conquistarlo después de jugar el Mundial de Clubes.

Desde que el Necaxa logró el tercer lugar en la edición del 2000 hasta la última edición de 2018 a la que fueron las Chivas, los mexicanos no han podido lucir en los torneos de Apertura, víctimas de la víspera del Mundialito.

De los equipos participantes, 7 ni siquiera llegaron a la Liguilla, 6 clasificaron a la Fiesta Grande pero no a la Final y sólo América -y ahora Monterrey-, han podido pelear por ambos títulos.

Los Rayados buscarán ser el primer equipo mexicano en presumir una Liga en el mismo semestre en el que disputan el Mundial de Clubes, con la definición de la Liga BBVA el próximo 26 y 29 de diciembre.

NI A LA LIGUILLA

La mitad de los 14 clubes mexicanos que hasta la edición de 2018 habían representado a la Concacaf en el Mundial de Clubes, no llegaron a la Liguilla el semestre en el que disputaron el Mundialito, y 3 de ellos vieron a su archienemigo consagrarse campeón del futbol mexicano.

El primero en fallar a la cita fue el Pachuca del 2008, quedándose en el lugar 12 en el Apertura 2008. Un año después, el Atlante repitió; dos calendarios más tarde los Rayados vieron cómo Tigres fueron campeones, mientras se quedaban en el quinto sitio del Mundialito de Japón.

Después, Cruz Azul y Chivas tuvieron la misma suerte pues el América cerró el 2014 y 2018 con título de Liga y sus enemigos sin Liguilla.

APENAS A LA LIGUILLA

Seis clubes mexicanos sí se fueron de Fiesta antes del Mundial de Clubes, pero no se plantaron en la Final. Los Rayos fueron los primeros en quedarse en el camino de la Liguilla en el 2000 cuando fueron eliminados en Cuartos. Después, pasaron 6 años para que América entrara a la Liguilla, de la que fueron eliminados por Chivas.

Pachuca, en 2 ocasiones, tampoco pudo avanzar a la Final del futbol mexicano mientras que Monterrey, en 2012, fue echado en Cuartos antes de ir al Mundialito.

El último fue el América del 2015 quien fue eliminado por Pumas en las Semifinales del Apertura de aquel calendario, a pesar de quedarse cerca de remontar.

EL AMÉRICA DE 2016

Antes de los Rayados, el América fue el único en llegar a una Final de Liga el mismo semestre en el que disputó el Mundial de Clubes, y para su mala fortuna, también tuvo que hacer una pausa en la competición local para representar al área de la Concacaf en el Mundialito.

El cuadro dirigido por Ricardo La Volpe del 2016 avanzó a la Final ante Tigres, duelo al que volvió mermado tras conseguir el cuarto lugar en el Mundial de Clubes y luego volver a México para definir el campeonato en plena Navidad.

A pesar del nulo descanso, las Águilas tuvieron el título en la bolsa hasta que Jesús Dueñas empató el marcador en el último minuto de los tiempos extras.

El cetro se definió a favor de los de la UANL desde los 11 pasos.

UNO POR UNO

Necaxa 2000 Eliminado en Cuartos

América 2006 Eliminado en Semis por Chivas

Pachuca 2007 Eliminado 6- 0 en Repechaje por CAZ

Pachuca 2008 Sin Liguilla

Atlante 2009 Sin Liguilla

Pachuca 2010 Eliminado en cuartos

Rayados 2012 Perdió en cuartos

Rayados 2013 Sin Liguilla

Cruz Azul 2014 Sin Liguilla y América fue campeón

América 2015 Eliminado por Pumas en Semis

América 2016 Fue y regresó, perdió la Final

Pachuca 2017 Sin Liguilla

Chivas 2018 Sin Liguilla, América campeón.

Rayados 2019 Final