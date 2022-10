La mexicana Bucio expone calidad de parkour al mundo

CDMX.- De tener dudas de su potencial a ser campeona mundial de Parkour, así ha sido el camino de la mexicana Ella Bucio, quien hoy es la monarca de este deporte en estilo libre.

Bucio reconoció que, tras su éxito en este llamado deporte urbano que ha tenido un enorme crecimiento en la última década y por ello aspira a integrar el programa olímpico, espera que las autoridades giren la mirada hacia sus practicantes para apoyarlos y eventualmente tener más en el circuito mundial.

"Al principio de mi carrera tenía la duda de si estaba al nivel, sobre todo porque en Latinoamérica es bastante complicado viajar a competencias a Europa por los gastos, entonces no tenemos tanta idea del nivel que tenemos porque nos ha sido muy difícil compararnos en competencia.

"Fui a mi primera competencia internacional sin saber realmente dónde estaba parada en cuestión nivel (este año en mayo en Francia) donde quedé en primer lugar, pero es una sensación que nos ha pasado a todos los atletas mexicanos" dijo Ella a CANCHA en entrevista telefónica.

La traceuse, como se les dice a las mujeres practicantes del parkour, que tuvo que pagar de su bolsa la participación en la justa del orbe en Japón, confía en que su resultado influya para que haya un cambio en la forma en que se canalizan los apoyos a los deportistas, sobre todo aquellos que son relativamente nuevos y de fácil práctica.

"Lo que me gustaría plantear es que los atletas no tenemos primero que obtener un resultado enorme para entonces tener apoyos, más bien el proceso es al revés, se tiene que apoyar desde tus entrenamientos, porque si no, no puedes tener el nivel internacional. Muchos de mis compañeros seleccionados nacionales tienen que dedicarse más tiempo a trabajar para conseguir dinero que a entrenar", aseveró la deportista de 25 años.

La flamante campeona mundial reconoce que haber practicado gimnasia artística de alto rendimiento durante casi una década le ha permitido tener bases físicas y también la experiencia competitiva para enfrentar al deporte urbano que practica ahora y en el cual es una de las mejores del mundo en la actualidad.

"Practiqué gimnasia artística de los 4 años a los 13. Me sirvió muchísimo eso, todas las bases físicas que implemento ahora en el parkour vienen de la gimnasia", explicó.

Ella María Bucio Dovali

20/08/97

CDMX

1.62 m / 59 kg.

Practicante del parkour desde 2019

Palmarés

Oro en la Copa del Mundo de Montpellier, Francia, 2022 Oro en el Mundial de Parkour de Tokio 2022.

¿Qué es el parkour?

Es una disciplina urbana que consiste en trasladarse de un punto de salida a otro determinado (meta) en el que se deben ejecutar diferentes movimientos como saltar, trepar, correr, impulsarse con pequeñas bardas, cubos o bancas, balancearse, entre otros, para completar el recorrido. De aquí el nombre que se les da a los practicantes de este deporte, que es "traceur", a los hombres y "traceuse", a las mujeres.

Para practicar este deporte urbano se requiere, fuerza, potencia, explosividad, flexibilidad y coordinación.

La Federación Internacional de Gimnasia, instancia que sanciona este deporte, contempla dos modalidades: el parkour contra reloj y la prueba estilo libre.

¿Cómo se compite?

En el estilo libre del parkour los competidores deben hacer su recorrido en máximo 70 segundos y en los cuales debe realizar movimientos, saltos, piruetas, balanceos, originalidad y demás para que se ejecución y grado de dificultad sea evaluada por los jueces.

Un panel de seis jueces sancionará los recorridos de los traceurs (hombres) o traceuses (mujeres) conforme a dos criterios específicos, que son Ejecución y Dificultad, otorgándole al participante hasta 15 puntos por cada uno. Los jueces pueden otorgar "medios puntos" es decir solo 7.5 unidades.

En la Ejecución se toman en cuenta la seguridad, el curso y la fluidez, mientras que en la Dificultad, los trucos, la carrera y la variedad.