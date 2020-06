La mexicana Rubí Soto, nueva jugadora del Villarreal

Guadalajara

La delantera mexicana, Rubí Soto, jugará la próxima temporada con el Villarreal Femenil. Con ello, Chivas femenil hace su primera transacción de una jugadora con destino a Europa, hecho que el dueño del equipo, Amaury Vergara, ve como una consolidación del proyecto.

"El día de hoy este fichaje de Rubí al Villarreal, es un paso más para el proyecto de Chivas Femenil y es un paso más para nosotros. Para mí es un gran honor tener a nuestra primera jugadora formada en Chivas que emigra a Europa, no creo en las coincidencias, alguien arriba te está cuidando y ayudando. Yo me siento identificado contigo en esto", indicó el directivo.

Kristal Rubí Soto llegó al conjunto de Chivas para el Clausura 2018 y desde el primer momento, se convirtió en una jugadora pilar del conjunto tapatío. Disputó 62 partidos de temporada regular y cinco de liguilla, sumando un total de 20 goles en los cinco torneos que participó en la Liga MX Femenil. Sobre su fichaje, Soto agradeció a su familia y a la directiva por este paso importante.

“Quiero agradecerle a las personas que han estado a mi lado en todo este proceso, inicié a los 15 años en el club de mis amores. Gracias Amaury por estar conmigo en los peores momentos que he pasado. Gracias Nelly por confiar en mí. A mi familia y me falta mi pilar importante (su madre) pero ya estará viéndome. Gracias a las compañeras", comentó la siinaloense.

Por otro lado, expresó que está ansiosa por llegar ya a su nuevo equipo y dejó en claro que espera volver a México y retirarse con Chivas.

"Físicamente tengo mucho tiempo para prepararme, mentalmente tengo muchas cosas, pero quiero llegar al Villarreal y aportar muchas cosas, voy muy bien preparada, salgo de una institución con un gran trabajo y quiero poner a prueba todo lo que he aprendido aquí. En algún momento me tenía que llegar, estoy muy agradecida con el Villarreal por poner los ojos en mí. Este es el Club en el que he jugado desde los 15 años y sé que algún día aquí me voy a retirar", concluyó.

El Villarreal se encuentra en la Segunda División, llamada Reto Iberdrola. En la campaña pasada, el cuadro del Submarino amarillo quedó en el cuarto lugar del Grupo Sur al sumar 42 puntos y quedar a cinco unidades de poder avanzar a los playoffs que dan un lugar a la Primera División de la Liga Iberdrola. Pero, la temporada 2019 – 2020 fue suspendida, debido a la pandemia de covid-19.

“Es una excelente jugadora con un tremendo instinto goleador, que se muestra muy vertical en ataque y con un extraordinario uno contra uno. Usa ambas piernas en el golpeo del balón, es rápida y también posee un gran carácter competitivo”, destaca el Villarreal.

Fuente: www.excelsior.com.mx