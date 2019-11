La MLS rescinde el contrato de Brian Fernández con el Portland Timbers

Es oficial: Brian Fernández no seguirá con el Portland Timbers luego de que el club informara que la Major League Soccer determinó rescindir el contrato del que fuera figura del Necaxa.

El jugador argentinohabía ingresado al Programa de Abuso de Sustancias y Comportamiento de la Salud de la MLS en octubre pasado pues se especuló que había recaído en los problemas de adicción que tuvo en el pasado.

"Major League Soccer ha rescindido el contrato de Brian Fernández y el jugador ha sido removido de la nómina del equipo", se lee en la cuenta de Twitter de la escuadra.

"La verdad es que ando pasando unos malos momentos en lo que es mi vida personal. Y después, nada, pedí ayuda para no volver a recaer en ciertas cosas que me han pasado en la vida. Y para no ser sancionado otra vez y todas esas cosas", dijo unos días después.

Fernández tuvo un paso espectacular con Necaxa, convirtiéndose en una de las estrellas de la Liga MX antes de ser vendido al Portland Timbers en mayo de este año cuando los Rayos estaban en plena Liguilla.

Con información de MSN Noticias.