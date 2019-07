La Nascar regresa a Chihuahua

El óvalo chihuahuense de “El Dorado Speedway” considerado uno de los mejores del país, está listo para albergar la única fecha nocturna de la NASCAR Peak Series México 2019, los próximos días 12 y 13 de julio.

Así lo confirmó el piloto chihuahuense y anfitrión de está sexta fecha de la temporada, Rafael Vallina quien agregó que además de encontrarse en perfectas condiciones en su concreto para recibir a los cerca de 80 pilotos y los más de 12 mil aficionados, su iluminación será genial con mejor y mayor luz que el año pasado donde también Chihuahua contó con fecha nocturna.

En la segunda rueda de prensa del evento trascendió que por séptima ocasión en la historia llega a Chihuahua la NASCAR México Series 2019 al óvalo “El Dorado Speedway” el viernes 12 con las calificaciones y el sábado 13 de julio con la carrera la cual está programada arrancar a las 20:00 horas.

“El objetivo de llevarlo a cabo por la noche es por la comodidad de los pilotos y la propia afición teniendo una experiencia fresca y libre del sol, además que el “El Dorado Speedway” es el único que cuenta con iluminación profesional de todas las sedes de éste circuito que son Monterrey, Tuxtla Gutiérrez, Guadalajara, Aguascalientes, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Ciudad de México” y agregó “Esperamos una parrilla para la serie NASCAR Peak de unos 30 pilotos y más de 50 para la FedEx Challenge y con mucha expectación ya que siempre he considerado a Chihuahua cómo la mejor afición del país”, indicó Rafa.

Confesó que este año ha sido muy complicado para él ya que decidió competir con su propio equipo, “Sabíamos que así iba a ser ya que enfrentarnos a los demás equipos que cuentan con mayor experiencia sería difícil y la verdad no ha ido muy mal comparado con el 2018 que fue muy bueno y me ubiqué al final en el quinto lugar general”.

El lider por el momento es el flamante campeón Rubén García.

Rafael Vallina que recién cumplió 49 años de edad y de los cuales más de 12 los ha dedicado de lleno a la NASCAR por tratarse de carrera más espectacular por todos los contactos que se permiten afirmó que aún disfruta mucho el competir, se siente seguro pero reconoció que ya empezó a ver la salida al asegurar que ya fueron muchos años en los óvalos.



Características de “El Dorado Speedway”:

.Cuenta con el mayor peralte en México con 22 grados en las cabeceras de las 4 curvas.

.Mide un kilómetro de longitud y la recta principal cuenta con un banking de 14 grados y 11 grados en la recta trasera y el ancho de la pista es de 22 metros en curvas y 16 metros en rectas.



Tome Nota:

Sexta Fecha de NASCAR Peak Series 2019

Segundo año consecutivo que se realiza nocturna en Chihuahua

12 y 13 de julio en “El Dorado Speedway” kilómetro 24 carretera a Aldama



Ganadores en Chihuahua…

2012 Rubén Pardo

2013 Daniel Suarez

2014 Rubén Pardo

2015 Rubén García Jr. (Primera fecha)

2015 Rubén García Jr. (Segunda fecha)

2018: Rubén Rovelo