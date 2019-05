México es orgullosa cuna de campeones mundiales de boxeo. Desde Salvador Sánchez hasta Julio César Chávez, ha tenido representantes a nivel internacional que lo han ganado todo.

Siendo el deporte de la filigrana uno de los que tienen más arrastre entre las masas, resulta complicado de entender el escepticismo de parte de la afición y la prensa con Saúl "Canelo" Álvarez.

A sus 28 años, el boxeador nacido en Guadalajara, Jalisco, posee una impresionante hoja de servicio sobre el ring: 51 victorias, 35 de ellas por la vía rápida. Dos empates y una derrota.





Se trata del actual campeón mundial mediano y es considerado uno de los mejores púgiles libra por libra del mundo. Firmó el contrato más lucrativo para un deportista en la historia por USD 365 millones por cinco años y 11 peleas con la plataforma de streaming DAZN.

Para su entrenador, Eddy Reynoso, "Canelo" tiene todos los argumentos para convertirse en el gran campeón mexicano de la actualidad.

"Desde que Saúl empezó su carrera lo vimos con las condiciones para convertirse en un peso mediano histórico. Y va camino a eso. Será recordado como el mejor peleador mexicano en esa división", expresó el mánager a AFP.

"México ha tenido grandes campeones pero no en peso medio. Esa es una categoría en la que no se ha destacado. 'Canelo' será recordado como el mejor mexicano en esa división", agregó.





"Canelo" subirá al ring este sábado en la T-Mobile Arena de Las Vegas, para unificar el campeonato de los medianos ante Daniel Jacobs, un rival probado. A pesar de tener en su haber victorias sobre peleadores como Gennady Golovkin, los cuestionamientos sobre la calidad de sus oponentes, es una constante.

"Saúl ha peleado con todo tipo de boxeadores y eso lo convierte en un fuera de serie. No le tiene miedo a nadie. Es un gran boxeador. Puede descifrar cualquier estilo. Tiene quijada de hierro y además la gente lo quiere. Es por eso que será uno de los grandes campeones del boxeo mexicano", dijo "Chepo" Reynoso, otro de los entrenadores del tapatío.

Juan Manuel Márquez, por mucho tiempo encargado del estandarte del boxeo mexicano a nivel internacional, es de los que piensa que a "Canelo" no se le puede considerar el mejor aún. Sus oponentes son la causa.





"Le falta enfrentar a rivales más buenos, como en su momento lo hicieron Floyd Mayweather o Manny Pacquiao, puede ser el mejor pero ahora no lo es", expresó "Dinamita" en charla con TDN.

En la esquina contraria está la boxadora Yessica "Kika" Chávez, quien sin cortapisas pondera al "Canelo" como el verdadero campeón mexicano.

"Nos guste o no nos guste, es 'Canelo' la gran figura del boxeo mexicano", dijo.

Dentro de la prensa mexicana las opiniones están igualmente divididas. El pasado de "Canelo", promocionado por Televisa en sus inicios, es uno de los lastres con los que carga.

Su camino al Olimpo de los ídolos del boxeo que arrastran masas y generan desfiles para celebrar sus triunfos, como en el caso de Julio César Chávez, está bloqueado por el elemento mercadológico.





"Pasa más porque los ídolos no se imponen por los medios, y si le sumas que el boxeo atraviesa una crisis de calidad y credibilidad, pues eso marca desinterés por el 'Canelo' y lo que haga", dijo a Infobae México

Carlos Uriegas, periodista deportivo.

Para el editor de deportes de Univision, José Manuel Pérez, "Canelo" ha probado su madera de ídolo al sortear momentos complicados y estigmas.

"Sí es un ídolo que arrastra masas con todo y los sucesos que han empañado su carrera – como el dopaje o los cuestionamientos por rivales a modo -".

"Es un imán de taquillas y Pagos Por Evento, de ahí el contrato con DAZN. A 'Canelo' le pasa un efecto similar al de Messi, donde los primeros en cuestionarlo son sus mismos paisanos y en su tierra", agregó el periodista.





En el récord de "Canelo" hay victorias contra rivales entrados en la fase final de su carrera, pero también titanes como Floyd Mayweather Jr., a quien enfrentó en los albores de sus peleas estelares.

A veces táctico y a veces presto al intercambio de golpes, "Canelo" ha redefinido el "estilo mexicano".

"A los mexicanos nos gusta ir al frente. He visto que a Daniel también le gusta dar guerra, así que esta puede ser el tipo de pelea que a nuestra gente le gusta. Yo solo puedo prometer que cuando suene la campana me voy a ir encima a buscar derribarlo. No sé cómo terminará la pelea pero voy a tratar de acabarlo lo más pronto posible", prometió sobre su combate del sábado el "Canelo".

La sombra de Julio César Chávez se cierne sobre "Canelo" al igual que lo ha hecho con todos los peleadores que llegaron después de él. La comparación es inevitable.





"Siempre quedará la duda pues tiene un récord para presumir al igual que Chávez lo tuvo en su momento, los dos marcaron época y dominaron en su peso. La balanza se podría inclinar para Chávez si analizamos los rivales que tuvo, para mala suerte del 'Canelo', sus oponentes le han tocado viejos o fuera de forma", explicó Pérez.

"Yo no quiero superar a nadie, yo quiero hacer mi propia historia", ha dicho hasta la saciedad "Canelo" sobre su figura frente a la del "César" del boxeo.

En 1993 Julio César Chávez abarrotó el Estadio Azteca e impuso una marca de asistencia para una pelea de boxeo. 132,247 personas atestiguaron su nocaut a Greg Haugen.

Quizás las masas no acompañen al "Canelo" y sus récords se cuenten en millones de dólares, sin embargo él está seguro que se ha ganado un lugar en la historia. Con o sin apoyo de las masas.

"Me he cansado de decirlo. La gente que quiera creer, que lo haga y la que no, nunca lo hará. Yo soy un boxeador que pelea por su país, por su gente. Soy un campeón y ante Jacobs voy a demostrar nuevamente que sigo mejorando. Le he ganado a los mejores, ¿qué más podría hacer?".





