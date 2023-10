La primera mujer mexicana en un equipo de la F1

Agencia Reforma Agencia Reforma

Ciudad de México.- En el marco del Gran Premio de la Ciudad de México tuvimos la oportunidad de entrevistar a Dalia Ramos, quien es la jefa de departamento de Build and Test de Alpine F1 y la primera mujer mexicana en ser parte de una escudería de Fórmula 1.

Graduada en Ingeniería Mecatrónica por el Tecnológico de Monterrey, Dalia, de 34 años es la encargada del ensamblaje y pruebas mecánicas del equipo.

Aseguró que antes solía trabajar en el sector aeronáutico, lo que le interesó bastante al equipo, ya que, tanto un avión como el monoplaza comparten similitudes en tema de ingeniería, como aerodinámica, las aleaciones metálicas avanzadas y la fibra de carbono, entre otras.

"Desde niña me gustaban los autos y cuando salí de la industria aeroespacial, quería trabajar en el sector automotriz, pero en un nivel más avanzado, así llegué a la F1", comentó Dalia.

La ingeniera mexicana señaló que el Gran Premio de la Capital es el circuito más complicado de la temporada debido a los 2,250 metros de altura a los que se encuentra la Ciudad de México, ya que la altitud y la falta de oxigenación en una máquina tan fina como el monoplaza, requiere bastante preparación.

Y no sólo la mexicana lo asegura, sino que es algo en lo que coinciden los pilotos de Alpine, Esteban Ocon y Pierre Gasly.

"Lo más complicado es la parte del enfriamiento de la máquina, tienes menos agarre, puedes sobrecalentar más las llantas y lo hace más difícil", comentó Ocon.

Asimismo, Gasly explica lo complicado que es físicamente la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

"Las temperaturas son más altas que en otros circuitos. Jugué fútbol con el equipo Atlante y en términos de cardio es más difícil, pero para eso nos preparamos", indicó el francés.

El complicado reto de la sustentabilidad

Pese a que faltan 3 años, la ingeniera mexicana adelantó que ya trabajan en un vehículo completamente nuevo que deberá utilizar combustibles 100% sustentables, ya implica varios cambios en la infraestructura y coordinación con laboratorios.

"Existe bastante presión, porque implica cambios de infraestructura en los laboratorios, equipos completos que hay que renovar con tecnología nueva. Con Castrol estamos trabajando el desarrollo de aceites sustentables para tener un mejor desempeño del auto", finalizó Ramos.

Frases

Dalia Ramos

"Como mujeres, nos queda un camino largo por recorrer, es un recorrido gratificante, sin embargo, no es un camino fácil. No estamos solas, es un trabajo de equipo y no hay límites para las niñas mexicanas, no tengan miedo".

Pierre Gasly

"Para mi era un sueño ser piloto de F1, muchos no creyeron en mí y me dijeron que era imposible. A mi no me importó, nada es imposible, sigan intentando seguir sus sueños sin importar qué".

Esteban Ocon

"Yo no tuve los patrocinadores o las oportunidades que han tenido otros pilotos, a mi me decían que este deporte era para la gente rica. Si yo lo hice, cualquiera puede hacerlo con esfuerzo y dedicación, así que sigan creyendo en sus metas niños".