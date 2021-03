La reina de las pistas

Cortesía

Chihuahua, Chih.- La intrépida piloto chihuahuense y campeona regional zona norte de motocross , Leslie Durán, iniciará éste próximo fin de semana, la defensa de su reinado en las pistas.

La “Charalita” toda una apasionada poreésta disciplina extrema, aseguró estar lista para la primera carrera del año a celebrarse los días 6 y 7 de marzo en la pista “La Tinaja MX Park” en Santiago, Nuevo León”.

“Mi objetivo es enfocarme en todos los aspectos necesarios para mi debut en esta temporada, de hecho no he dejado de prepararme en todos los aspectos físicos y mentales con duros entrenamientos que me han permitido estar en condiciones para el tan esperado regresó oficial a las competencias”.

Cabe recordar que la originaria de esta capital y con 29 años de edad, lleva las últimas cuatro temporadas dominando la región y la zona norte de México mientras que a nivel nacional ha tenido considerable avance al pasar del sexto lugar al quinto peldaño en la clasificación general de la rama femenil única.

“Los eventos seguirán llevándose a cabo con todas las medidas sanitarias y protocolos como sana distancia tanto en la salida como en los pits, correr y retirarte del lugar así como sin público”.

Asimismo, Leslie, sueña con alcanzar algún día, un campeonato nacional, por ello la “Charalita” como es conocida al ser la hija de unos de los más grandes pilotos que han existido como lo fue el “Charal” René Segundo Reyes, ya trabaja para ver la manera de darles alcance y poder ser la número uno de México.

“El año pasado fue de mucha inactividad por la contingencia y la verdad si estuve desesperada por correr, ya que es una adrenalina que llevó en la sangre”, y agregó “Éste serial regional zona norte lo llevó dominando desde el 2017 que incursione de lleno a la práctica de éste deporte y que pienso que éste año no será la excepción buscando coronarme por quinta ocasión”, finalizó.

Por lo pronto, los eventos que asistió el año pasado le sirvieron para agarrar más fogueo, mismo que le permitirá subir de nivel y dar alcance al grupo de punteras que llevan dominando la categoría los últimos años.

De esta manera, Leslie quien se prepara en la Ciudad de Monterrey y respaldado con un gran equipo profesional, deberá ratificar su supremacía en la región como la reina de la zona norte para poder sumar puntos y acceder a los campeonatos nacionales buscando meterse de lleno al top 5.

De Cerca:

Nombre: Leslie Durán Yáñez

Fecha de Nac: 2 de mayo 1991

Lugar de Nac: Chihuahua, Chih.

Disciplina: Motocross

Categoría: Femenil

Para Saber…

Lesly pertenece a la tercera generación de la dinastía Reyes encabezada por su abuelo René “Matusalén” Reyes posteriormente su tío René Tercero Reyes y su padre René Segundo Reyes “El Charal”.

Numeralia:

29 años de edad

4 años de experiencia

73 kilos

1.78 metros

702 su número

4 temporadas

4 campeonatos