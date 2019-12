La tarde que cambió la vida de José Mauricio

Ciudad de México.- La tauromaquia le hizo justicia a José Mauricio el pasado domingo. El diestro capitalino triunfó de forma rotunda e incontestable durante la octava corrida de la Temporada Grande 2019-2020 de la Plaza México tras cortar dos orejas al cierraplaza de la ganadería de Barralva. En una charla con Excelsior, el matador describe esta tarde como trascendental en su carrera y califica con nota alta a los toros que le tocaron en suerte, sin embargo, lamenta haber fallado con la espada en el primero de su lote.

"Estoy feliz por la tarde que tuve, llena de emociones, la gente se me entregó, así que creo que fue una tarde que marca mi carrera, mi historia como torero y mi vida en general. El primer toro fue un gran toro, fue uno de esos toros que te permiten disfrutar del toreo bueno y se nos fueron las orejas con la espada, todo el año había estado muy certero con la espada y a este toro me dolió mucho haberlo pensado”, expuso.

El momento épico del festejo dominical ocurrió cuando en el sexto toro de la tarde, José Mauricio fue volteado por el toro y recibió una fuerte paliza cuando se tiró a matar, buscado a toda costa los trofeos y el astado le respondió haciéndolo rebotar del embroque y dejándolo inmóvil. Con una estocada hasta la empuñadura, el juez de plaza concedió los dos apéndices, la plaza explotó de emoción y las lágrimas del espada brotaron.

"Fue la cereza del pastel, emocionantísimo, después de la paliza, ver que todo tu esfuerzo de tanto tiempo se ve reflejado en dos orejas, en tu vuelta a la plaza más importante de México y América. Tenía las emociones a flor de piel y cuando ví las dos orejas rompí a llorar junto con varias personas”, afirmó.

El hierro queretano de Barralva ha sido fundamental en el recorrido por los ruedos de José Mauricio. La dehesa de los hermanos Álvarez Bilbao, le ha permitido cuajar ejemplares de buen juego y que han logrado transmitir al tendido. Producto de esta tarde exitosa, José Mauricio, repite en la novena corrida de la campaña mayor y compartirá cartel con Juan Pablo Sánchez y Fermín Rivera con toros de Montecristo.

"Le di las gracias, él me dijo que Barralva era parteaguas de mi carrera, que gracias a Barralva había resurgido dos veces, y afortunadamente sí, me han salido toros muy buenos de ahí, toros que he podido transmitir cosas al tendido.Este domingo tendré la oportunidad de reafirmar lo que hice el domingo pasado, es un cartel muy bonito y merecido para los tres toreros que estamos acartelados. Creo que hace falta confianza en los toreros nacionales, hemos demostrado que tenemos los blasones necesarios, solo es cuestión de que los empresarios se atrevan”, finalizó.