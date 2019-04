La victoria ante América es clave para La Volpe

Ciudad de México.- Para Ricardo La Volpe, las posibilidades de calificar a la Liguilla pasan por vencer al América el próximo domingo. La obtención de tres puntos ante las Águilas es vital, tanto como la concentración que el Toluca debe mantener si pretende acercarse a la siguiente ronda, así, El Bigotón le baja los decibeles a un partido que generalmente tiene mucha tela que cortar.

"Tenemos que sacar esos tres puntos, una gran concentración del equipo los 90 minutos, y es importantísimo si tenemos la meta y el objetivo de estar dentro de los ocho; entonces los tres puntos para mí son claves, es como si fuera a entrar a una Liguilla en este partido, es decir, es un partido muy importante”, subrayó.

Con nueve puntos en disputa, al estratega argentino no lo distrae la importancia de jugarse su futuro en el Clausura ante un rival del prestigio de América. Obligado a sumar por lo menos siete puntos, el estratega concentra su trabajo en la capacidad de su equipo para sostener el juego que han ofrecido los Diablos Rojos desde su llegada al banquillo, así como generar una lectura adecuada que les permita imponerse ante el actual campeón de la Liga MX, y que, por cierto, históricamente sufre en cada visita al infierno.









“Toluca es lo más importante. (De América) no sabemos los que están y los que no están, pero nosotros nos tenemos que preocupar por nosotros mismos, hacer un buen partido, mucha concentración, disputar cada pelota como si fuera la última, no regalar nada porque faltan tres partidos, ellos con tres puntos ya están adentro, nosotros no, tenemos que sumar de los 9, si no son los 9 creo que 7, entonces estamos en otra manera de pensar en el partido Nosotros tenemos que salir a ganar, salir a hacer lo nuestro, el equipo tener la concentración plena, saber leer un partido y en eso es lo que estamos trabajado”, finalizó.