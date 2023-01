La victoria más importante de mi vida: Djokovic

Agencia Reforma

Toluca, México.- Novak Djokovic recuperó su trono en el Abierto de Australia y vuelve a ser el número uno del mundo.

La Final en Melbourne frente a Stefanos Tsitsipas tenía varias cosas en juego, así que al serbio solo le bastaba la victoria para igual la marca de 22 Grand Slams del español Rafael Nadal.

En tres sets de 6-3, 7-6(4), 7-6(5) "Nole" acabó con un duro rival que se negó a entregarle los puntos y dejarle el camino libre hacia la cima.

"Tengo que admitir que esta pudo haber sido la victoria más importante de mi vida. No jugué el año pasado y volví este año. Quiero agradecer a todas las personas que me hicieron sentir bienvenido. Hay una razón por la que he jugado mi mejor tenis en esta pista, frente al legendario Rod Laver. Muchas gracias por estar presente esta noche.

"En la cancha somos competidores, pero eso no quiere decir que no nos respetemos. Valoro tu esfuerzo y tu gran torneo (Stefanos). No será tu última final de Grand Slam, tendrás más oportunidades que yo", comentó el Djokovic, quien llegó a 10 triunfos en Australia (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2022, 2021, 2023).

En 2022, Novak se quedó sin posibilidades de pelear por el título de Melbourne, al no contar con un certificado que demostrara que había sido vacunado contra el Covid-19 y como resultado fue deportado.

"Quiero darle un mensaje a todos los niños del mundo que sueñan con estar un día aquí. Todo es posible y no dejen que nadie les quite su sueño. Cuanto más difícil y complicado se te presente, más motivación para conseguirlo", finalizó el serbio.