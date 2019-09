La Volpe asegura que los árbitros hacen diferencias

Ciudad de México.- El técnico del Toluca, Ricardo La Volpe, aseguró qué los árbitros del futbol mexicano compensan los minutos conforme al equipo que juega. Dicho lo anterior, no le sorprendió que el silbante Fernando Hernández agregara cinco minutos en el partido contra los Pumas, lapso en el que ellos consiguieron en el empate, pero los universitarios también marcaron el 2-1 definitivo.

Le pregunté al cuarto árbitro el por qué, pero es algo normal. Con algunos equipos acá suceden esas cosas, no es de ahora, es desde que yo jugaba. Algunos equipos son cinco, seis, para otros son tres”, mencionó el estratega, quien ponderó la desconcentración en los últimos minutos, como la causa de la derrota.

La Volpe lamentó que su equipo no haya sido el mismo de la primera parte, en la que “tuvieron jugadas para definir el partido, pero no se estuvo fino”, según dijo.

Tendría que hablar con ellos (jugadores) el equipo para mí se cae, no hubo opciones, no hubo lo que fue en el primer tiempo. No creo que físicamente seamos un equipo de 45 minutos, tendríamos que estar para 90. Perdemos pases fáciles, de dos a tres metros”, indicó.

Toluca se quedó en la decimosexta posición de la tabla con cinco puntos, luego de sumar su quinta derrota del certamen.

“Nos está faltando confianza”, opinó La Volpe al respecto.