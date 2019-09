La Volpe deja su futuro en manos de la directiva escarlata

Ciudad de México.- Luego de la derrota en casa ante Morelia, el técnico de los Diablos, Ricardo La Volpe, aseguró que en sus años de trayectoria jamás ha estado en un pleito o en un tema controversial en los equipos que ha dirigido, pero dejó claro que la directiva tiene la última palabra en su futuro.

"En mis años jamás entré en un pleito con un equipo o me fui a controversia. La directiva es la que manda, la que te trajo y tiene todos sus derechos. Yo jamás voy a poner algo en contra”.

El técnico lamentó lo sucedido con la afición en el partido, quienes abuchearon y se volvieron en contra del equipo, pero aseguró que es normal que el aficionado se desespera tras el mal torneo que han desempeñado en este Apertura 2019.

"Lamentablemente, por lo que pasó, la gente se vino en contra. Me extraña a mí, un olé en tu cancha es feo, se siente mal. Hay que seguir viendo, pensando, hay una directiva que tendrá que tomar las medidas necesarias, esto es así, en el fútbol no hay nada claro aún”.

El ‘Bigotón’ reconoció que la falta de contundencia ha sido un problema para el equipo, luego de que en el primer tiempo generaron varias opciones de gol, pero aseguró que eso no justifica la falta de actitud que mostró el equipo en el segundo tiempo.

"Cuando uno no está fino, no concretas, para que cambie el partido, para que tengas goles a favor, para que tenga tranquilidad el jugador. No concretamos, pero no justifica lo qué pasó en el segundo tiempo”, finalizó.