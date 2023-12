Labra su camino a París

Chihuahua.- Después de una extensa temporada, en la que cosechó grandes triunfos y de paso consiguió la marca para Juego Olímpicos, el marchista chihuahuense Andrés Eduardo Olivas, tiene la meta clara por volver a competir en la máxima justa deportiva en 2024.

A sus 25 años, el atleta capitalino quien ya cumplió el sueño al participar en los Juego Olímpicos de Tokio 2021, ahora se enfoca en tierras parisinas en su especialidad de 20 kilómetros para volver a experimentar el nivel más alto en el ámbito deportivo y luchar por una de las ansiadas medallas. En 2023, Olivas destacó en el Premundial de Eslovaquia durante el mes de marzo, alcanzado el cuarto puesto en la ciudad de Dudince, a su vez, en el Premundial de España finalizó en el noveno sitio en La Coruña.

Aunado al primer lugar en le Nacional de Primera Fuerza efectuado en Puebla, fue en el Mundial de Atletismo en Budapest, Hungría, la cita con el destino al cronometrar 1:19:55, por debajo del requisito que establece World Athletics (1:20:10), alcanzando la marca mínima para los Juegos Olímpicos.

El buen año por parte de capitalino se ratificó con la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile cuando el andarín cruzó la meta con tiempo de 1:19:56 horas.

“Fue un año largo, una temporada muy larga, en 14 meses tuvimos varias competencias, aclarando que tengo la marca para Juegos Olímpicos, no la calificación aún, tuve participación en el Mundial de Atletismo, así como en los Juegos Panamericanos en donde ratificamos la marca”, destacó el oriundo del Cerro de la Cruz.

Si bien Andrés Olivas ya tiene el tiempo en la prueba de los 20 kilómetros de marcha para la clasificación a la justa olímpica, aún no tiene asegurado su lugar en la máxima justa deportiva del orbe, debido a que los atletas deben ratificar sus marcas y mantener el nivel competitivo previo al certamen olímpico que iniciará a finales del mes de julio.

“Hemos estado afinando detalles, mejorando muchas áreas, pensando en calificar a Juegos Olímpicos y llegar en la mejor forma posible”, indicó Olivas de cara a la planeación para el próximo año, así como mantenerse en la cuestión física. “Vamos a competir dos o tres veces máximo antes de Juegos Olímpicos, esperando estar ahí, para cuidar mucha esa parte y no pasarnos de la mano”, agregó.

En este sentido, el marchista chihuahuense, quien sigue en entrenamiento indicó que volverá a la alta competencia hasta el mes de abril de 2024.

“Empezamos en abril a competir, después viene la Copa del Mundo en mayo, y me gustaría también repetir en España, ya por último con el favor de Dios deseo estar en los Juegos Olímpicos de París”, manifestó.

Respecto a la elección del Premio Municipal a la Excelencia en el Deporte Teporaca’, en donde Andrés Olivas contendrá por la estatuilla de oro – asegurando al menos plata – junto a la boxeadora Carolina Fernández, siendo los finalistas del honorable y tradicional premio a entregarse el próximo 25 de enero, el marchista chihuahuense indicó: “contento y agradecido, como lo he dicho me dedico solamente entrenar y competir, doy mi mejor esfuerzo, metido completamente a mi crecimiento deportivo, que me den esta noticia me siento contento, pensando que lo único que tengo que hacer es seguir trabajando, este tipo de resultados van a llegar por consecuencia y esperando la final”.