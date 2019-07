Láinez es un fenómeno, apunta Joaquín Sánchez

Ciudad de México





Joaquín Sánchez, capitán del Betis, elogió al mexicano Diego Láinez y lo describió como un fenómeno.

Diego es un fenómeno, feliz de estar aquí en su tierra y con nosotros. Es un futbolista con una proyección importantísima, donde todos los béticos deseamos que nos dé grandes alegrías. Él tiene que sentirse importante y darle para delante para tener protagonismo”, dijo el centrocampista, exjugador de la Fiorentina, Málaga, Valencia, entre otros clubes.





LÁINEZ SE SIENTE ADAPTADO

Con apenas 347 minutos en La Liga, 71 en Copa y 75 en la Europa League, el primer semestre en España no ha sido fácil para Diego Láinez y aunque los rumores indicaban que sería cedido para la temporada 2019-20, el volante mexicano dejó en claro que seguirá con la entidad bética.

"Nunca estuvo en duda si seguía o no, eso fue más de acá que siempre salían cosas. El equipo por algo apostó por mí, es un proyecto a largo plazo y estoy feliz de ser parte de este gran equipo", comentó.

Para Diego, será fundamental seguir creciendo en la siguiente temporada y a pesar de las críticas que ha recibido por su decisión de no ir al Ajax y sí a España, para él los seis meses en Betis le han ayudado en demasía.

"La temporada pasada el tiempo que tuve, lo hice de la mejor manera. Ahora tengo que dar mucho más, esta temporada me va a ayudar mucho, me siento muy adaptado, los seis meses me sirvieron mucho", concluyó.