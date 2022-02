Lamenta ‘Tity’ González falta de contundencia en Bravas

Marco Tapia / El Diario

“Nos faltó poder concretar las que tuvimos”, dijo ‘Tity’ González, entrenadora de las Bravas de Juárez, luego de la derrota que sufrieron el lunes contra Monterrey en el ‘San Benito’ y que significó el tercer descalabro para las juarenses por una victoria en lo que va del Clausura 2022 de la Liga MX Femenil.

El equipo juarense se fue arriba en el marcador con gol de Celeste Vidal, pero las actuales campeonas demostraron de que están hechas y pudieron remontar para llevarse a casa la victoria 3-1.

“La calidad que presentan si, si… pues ahí es donde nos concretan. Nosotras no aprovechamos las que tenemos. Obviamente tratamos, junto con mi cuerpo técnico, de hacer un análisis para enfrentar los partidos, creo que las chavas lo entendieron bien, como enfrentar a Monterrey, pero desafortunadamente nos faltó poder concretar las que tuvimos”, señaló González en la conferencia de prensa.

La entrenadora tapatía comentó que se queda tranquila por lo que las Bravas generaron dentro de la cancha, sobre todo si se toma en cuenta que jugaron contra el equipo campeón de la liga femenil.

“Así que creo que la verdad se hace buen trabajo. Nos vamos al frente, que es algo que a fin de cuentas lo trabajamos, poder encontrar una ventaja, desafortunadamente no pudimos conseguir mantenerla, pero yo la verdad me voy tranquila, creo que el equipo está para buenas cosas y pues es seguir trabajando, tratar de equivocarnos cada vez menos para que no nos pasen estas cosas.”

‘Tity’ considera que a sus jugadoras todavía les falta agarrar más experiencia sobre el terreno de juego para estar siempre atentas a una segunda jugada, pues los goles que recibieron este lunes se derivaron de un error tras otro.

“Tratar de que si cae un error, rápido poder ordenarnos otra vez, que gran parte del partido lo hicimos y creo que el partido lo llevamos a donde nosotros queríamos y pues a platicar con ellas y equivocarnos ya lo menos posible”.