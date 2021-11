Landa, enfocado en el Mundial

Aun y cuando quedó eliminado de las semifinales en su parada en Tempe, Arizona, el racquetbolista chihuahuense Alex Landa, ya piensa en su debut mundialista portando la playera de la Selección Nacional de los Estados Unidos.

“Todas estas participaciones sirven como preparación para el campeonato mundial que se avecina en Guatemala, donde haré mi presentación con la playera norteamericana”.

Ayer Landa, ranqueado dos del tour profesional de la IRT, fue sorprendido al ser derrotado en cuartos de final de Singles Open Pro por el colombiano Mario Mercado en par de sets por parciales de 15-5 y 15-9 y con ello termina su intervención en la justa disputada en Tempe, Arizona y donde venía de ganar al costarricense Andrés Acuña en tres sets por marcador de 7-15, 15-6 y 11-1.

“Sí, jugaré mi primer mundial con la camiseta de los Estados Unidos, será algo muy especial y con sentimientos encontrados y confío que haya sido la mejor decisión para el futuro y el presente”.

Y agregó “siempre sin que se me olviden mis raíces, yo soy de aquí de Chihuahua, y agradezco a toda la gente que me apoya y entendió mi situación”.

Alex Landa tendrá otro torneo antes de llegar a Guatemala el día 23 de noviembre cuando del 18 al 21, es decir, el próximo fin de semana acuda a una parada más del tour en la Florida.

Dejó en claro que en este regreso a la actividad se ha sentido bien aunque no le han salido los resultados que esperaba últimamente, pero confía en recuperar pronto su nivel de juego y regresar a los primeros planos internacionalmente.

“Es parte del deporte, no quitamos el dedo del renglón, no he dejado de entrenar y sigo con muchas ganas de competir con todo y la presión misma que esto genera”.

Reconoció que tras año y medio sin actividad el ritmo de juego afectó en general al deporte pero lo importante es que ya inició nuevamente el proceso de reestructuración de preparación y que con ello, regresen los buenos resultados.

CONÓZCALO…

Alejandro Landa

Edad: 33 años

Fecha de Nac: 20 de marzo 1988

Lugar de Nac: Chihuahua, Chih.

Estatura: 1.73 m

Peso: 75 kg

Disciplina: Racquetbol

Modalidad: Singles y Dobles

EL DATO…

Alex Landa abrió el año 2021 en el segundo lugar del ranking de la IRT, sólo detrás del mejor jugador del mundo en los últimos cuatro años, el canadiense Kane Waselenchuk