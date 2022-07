Lanza la NFL su servicio de streaming

Los Ángeles, Estados Unidos.- La NFL lanzó su propia plataforma de streaming, apostando a que el creciente número de personas que han cancelado su servicio de televisión por cable pagará para ver ciertos juegos en dispositivos móviles.

NFL+, que debuta este lunes, cuesta 4.99 dólares (102 pesos) al mes o 39.99 (817) al año. Además de juegos en vivo, presenta programas de NFL Network y archivos de NFL Films. Una versión premium del servicio, que incluye repeticiones de juegos sin publicidad, cuesta 9.99 (204 pesos) al mes o 79.99 (mil 634) al año.

La NFL sigue siendo, con mucho, la programación más popular de toda la televisión. Después de que la audiencia disminuyó hace dos años, su audiencia de temporada regular aumentó un 10% el año pasado a un promedio de 17.1 millones por juego, su marca más alta desde 2015.

Pero es un momento difícil para lanzar un nuevo servicio de transmisión. La inflación más alta de Estados Unidos en cuatro décadas está apretando los presupuestos familiares y obligando a algunos a reducir el gasto en entretenimiento. Al mismo tiempo, NFL+ competirá con una amplia gama de servicios de transmisión enfocados en deportes, incluidos algunos que también transmiten juegos de la Liga.

Verizon Communications Inc. poseía los derechos para transmitir juegos de la NFL en teléfonos y tabletas hasta que revisó su acuerdo con la Liga el año pasado. El nuevo servicio de transmisión de la NFL combina esos derechos móviles con un producto de suscripción llamado NFL Game Pass, que ya no estará disponible para los suscriptores estadounidenses como producto independiente.

La NFL se ha repartido los derechos de los medios de una cantidad vertiginosa de formas. Eso ha ayudado a la Liga a generar más ingresos y llegar a los fanáticos jóvenes que no tienen cable. Pero también ha creado un panorama mediático fragmentado en el que los fanáticos deben decidir qué juegos aparecen en qué aplicación, en qué dispositivo y en qué mercado.

Por ejemplo, NFL+ mostrará juegos de temporada regular y postemporada. Pero los suscriptores solo pueden ver juegos en horario estelar y enfrentamientos dominicales que normalmente se transmiten en su mercado de televisión local. Y necesitan estar viendo esos juegos en un teléfono o tableta.

NFL+ podría atraer a quienes no pueden ver los juegos de los domingos en CBS o Fox porque no están suscritos a la televisión por cable o no tienen otra forma de ver los canales locales.

Mientras tanto, la Liga está buscando un nuevo propietario para NFL Sunday Ticket. Esos derechos, que actualmente están en manos de DirecTV, permiten a los suscriptores ver los partidos de la NFL fuera de su mercado local los domingos.