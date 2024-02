Lanza sin hit ni carrera

Chihuahua, Chih.- El lanzador venezolano Ángel Padrón de los Tiburones de La Guaira, y quien fue anunciado como parte de los Dorados de Chihuahua para la temporada 2024 de la Liga Mexicana de Beisbol, completó un juego sin hit ni carreras ante Nicaragua la noche del miércoles en el Loandeport Park de Miami.

“Yo quería llorar, de verdad no tenía palabras, no tengo palabras todavía para describir lo que pasó. Pero bueno, cuando se hizo el out me lo creí y me dije, ‘Wow, soy historia’. Gracias a Dios lo hice”, comentó Padrón tras el encuentro al describir lo que sintió al completarse el out 27.

Padrón fue anunciado por los Dorados el pasado 24 de enero.

Con la histórica victoria, Venezuela terminó la primera ronda de la Serie del Caribe con récord de 5-1 y enfrentará el jueves a Curazao en semifinales. República Dominicana y Panamá definirán el otro finalista.

Padrón, un zurdo de 26 años al que le dieron la pelota a última hora, llevó un juego perfecto hasta la parte alta del 8vo inning. Lo perdió con un boleto a Raudy Read iniciando el acto, pero enseguida salió del apuro logrando que Melvin Novoa bateara para doble play y dominando a Cheslor Cuthbert con un rodado por tercera. Tras 8 completos, había enfrentado al mínimo de 24.

Con apenas 76 pitcheos en su cuenta, Padrón salió para el noveno después de un largo receso. Sus compañeros decidieron explotar con un racimo de cinco rayitas en la baja del 8vo. Finalmente, arriba 9-0 en la pizarra, se quitó el paño del brazo izquierdo y se dirigió a la loma. En ese momento, ya nada iba a perturbarlo.

Ponchó a Elian Miranda sin tirarle y luego retiró a Jesús López con una línea floja a segunda. Solo Omar Mendoza lo separaba de la hazaña. Salió a atacarlo tirando strikes, como había hecho toda la noche. Lo dominó con un cambio y logró lo impensable con un rodado por el campocorto que manejó sin problemas Wilfredo Tovar con un certero tiro a primera para el out 27.

Padrón no estaba ni siquiera supuesto a abrir el miércoles, confesó después del juego el mánager Oswaldo Guillén: “Yo iba a empezar creo que era con (Luis) Martínez, pero no podía pitchear porque tenía un poco de dolor”.

Tocaba buscar a otro. Y le tocó a Padrón.

“Yo creo que lo más difícil de hoy fue levantarme y recibir la noticia de que iba a abrir”, reconoció el propio Padrón. “Porque ya yo estaba mentalizado en relevar, estar en el bullpen para cualquier situación. Creo que tuve que cambiar el chip rápido”.

¿Qué podía esperar Tiburones de él?

“Me dijeron que iba de dos a tres, máximo cuatro innings”, recordó el zurdo sentado en la sala de prensa del loandepot Park. “Cuando te dicen así, uno se mentaliza para esos innings. Pero a medida que el juego iba avanzando, veía que tenía pocos pitcheos. Entonces ahí fue donde me dije que me enfocara hasta que el manager me dijera que ya”.

Guillén nunca le pidió la pelota. Y él siguió y siguió.

“En el cuarto lo pensé, vi la pizarra y vi que tenía juego perfecto. Pero creo que mantuve la calma. Dije que no iba a pensar mucho en eso para que no me ganaran las emociones y creo que fue lo que hice”, añadió Padrón. “Enfocarme pitcheo por pitcheo, bateador por bateador, inning por inning y gracias a Dios se logró”.

“El no hit no run, gracias a Dios, para él y para nosotros”, siguió Guillén. “Pero lo más importante que hizo Padrón hoy (miércoles), es que nos defendió el bullpen.