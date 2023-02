Las apuestas del Super Bowl LVII

Monterrey, N.L.- En Estados Unidos, se calcula que se apostarán más de 16 mil millones de dólares por el Super Bowl LVII que disputarán este domingo los Chiefs y los Eagles en Arizona.

A miles de kilómetros de distancia, en México el partido por el trofeo Vince Lombardi tendrá millones de espectadores y, seguramente, apostadores, que estarán esperando para conocer al campeón, al Jugador Más Valioso y hasta cuánto durará la interpretación del Himno de los Estados Unidos.

Y es que en los casinos no sólo aceptan apuestas sobre lo que puede pasar durante el partido, sino en lo que lo rodea.

Incluso, se puede apostar sobre si un jugador le propondrá matrimonio a su novia en el campo o con cuál canción abrirá Rihanna el show del medio tiempo.

Al final del partido, seguro la atención estará sobre el color que será el Gatorade con el que "bañarán" al head coach ganador, porque durante el Super Bowl todo está en juego.

GANADOR DEL SUPER BOWL

Chiefs

Eagles

ALTAS Y BAJAS

Over 51

Under 51

EQUIPO QUE ANOTA EL PRIMER TD

Chiefs

Eagles

MÉTODO DE PRIMERA ANOTACIÓN

Touchdown

Gol de campo

Cualquier otra anotación

PRIMERA JUGADA OFENSIVA DEL JUEGO

Pase

Corrida

HABRÁ SAFETY

Sí

No

TOUCHDOWN ANOTADO POR EQUIPOS ESPECIALES O DEFENSIVA

Sí

No

ANOTARÁ TOUCHDOWN

Travis Kelce (Chiefs)

Miles Sanders (Eagles)

Jalen Hurts (Eagles)

A.J. Brown (Eagles)

Isiah Pacheco (Chiefs)

Patrick Mahomes (Eagles)

JALEN HURTS, YARDAS POR PASE

Más de 238.5

Menos de 238.5

PATRICK MAHOMES, YARDAS POR PASE

Más de 295.5

Menos de 295.5

JALEN HURTS, TD POR PASE

Más de 1.5

Menos de 1.5

PATRICK MAHOMES, TD POR PASE

Más de 2.5

Menos de 2.5

A.J. BROWN, TOTAL DE RECEPCIONES

Más de 5.5

Menos de 5.5

TRAVIS KELCE, TOTAL DE RECEPCIONES

Más de 7

Menos de 7

KENNETH GAINWELL, TOTAL DE YARDAS (Corrida y recepción)

Más de 33.5

Menos de 33.

JERICK MCKINNON, TOTAL DE YARDAS (Corrida y recepción)

Más de 49.5

Menos de 49.5

CHRIS JONES, REGISTRARÁ UN SACK

Sí

No

FLETCHER COX, REGISTRARÁ UN SACK

Sí

No

HABRÁ TIEMPO EXTRA

Sí

No

MVP

Patrick Mahomes

Jalen Hurts

Travis Kelce

A.J. Brown

Devonta Smith

Miles Sanders

ESPECIALES

DURACIÓN DEL HIMNO

Más de 2 minutos y 2 segundos

Menos de 2 minutos y 2 segundos

RESULTADO DEL VOLADO

Cara

Cruz

¿SE IRÁ LA LUZ DURANTE EL SUPER BOWL?

Sí

No

COLO DEL GATORADE VERTIDO AL ENTRENADOR GANADOR

Naranja

Azul

Claro / Agua

Amarillo / Lima / Verde

Rojo

Morado

Ninguno

¿ALGÚN JUGADOR LE PROPONDRÁ MATRIMONIO A SU NOVIA EN EL CAMPO?

Sí

No

PRIMER CANCIÓN QUE INTERPRETARÁ RIHANNA EN EL SHOW DE MEDIO TIEMPO?

Don't Stop The Music

Diamonds

What's My Name

Stay

Umbrella

Lift Me Up

We Found Love

Where Have You Been

Higher

Needed Me

Work

Rude Boy

Hate That I Love You

Unfaithful

¿CUÁNTAS CANCIONES SE PRODUCIRÁN DURANTE EL ESPECTÁCULO DE MEDIO TIEMPO?

Más de 9.5

Menos de 9.5

Fuente: Caliente