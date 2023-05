Las nadadoras, Ana Guevara y AMLO: el conflicto paso a paso

CDMX.- La confrontación que tienen por estos días las integrantes de la Selección Nacional de Natación Artística con la titular de la Conade, Ana Guevara, por el recorte de becas y el cierre presupuestal para concentraciones y competencias en el extranjero, es la consecuencia más reciente del conflicto que prevalece en la Federación Mexicana de Natación (FMN).

Guevara condicionó la entrega de becas y apoyos a que los deportistas no acudieran a los selectivos que organizó una Comisión Estabilizadora instaurada por World Aquatics.

El desconocimiento

Kiril Todorov es desconocido como presidente de la Federación Mexicana de Natación (FMN) por la Federación Internacional de Natación (FINA, hoy World Aquatics), debido a irregularidades estatutarias, técnicas y administrativas. World Aquatics instala una Comisión de Estabilización, a partir del 17 de enero de 2022.

Pese a la determinación de la FINA y a que Todorov fue vinculado a proceso en México acusado de peculado, en septiembre de 2021, Ana Guevara da su respaldo a Kiril y hasta ahora lo mantiene.

Reunión en enero

En enero pasado, los seleccionados de deportes acuáticos fueron citados en la Conade para explicarles la situación en la FMN y advertirles que perderían sus becas y apoyos para competir si acudían a las convocatorias de la Comisión de Estabilización, considerada como ilegal por Guevara; en la reunión estuvo Todorov y, antes de entrar, a los deportistas se les retiró el teléfono celular.

A buscar recursos

A inicios de abril, las seleccionadas nacionales de natación artística inician la venta de trajes de baño para obtener fondos que les permitan viajar a competir y su iniciativa es un éxito. La Fundación Telmex entra al rescate y canaliza al equipo casi un millón de pesos para participar en la Copa del Mundo de Egipto.

World Aquatics anuncia que, ante la carencia de respaldo institucional, ella cubrirá los gastos de 36 deportistas tricolores para participar en el Mundial de Natación de Fukuoka, que es selectivo olímpico para París 2024.

Reacción presidencial

En su mañanera del martes, Andrés Manuel López Obrador afirma que la Selección Nacional de Natación Artística recibe apoyos del Gobierno, pues seis de las integrantes son parte de la Sedena. Acusa linchamiento mediático. Ayer, también en su mañanera, reconoce que no hubo apoyo a la Selección y aprovecha para arremeter contra la Fundación Telmex, que pagó el viaje a la Copa del Mundo de Egipto.

Las ondinas no han dicho que nunca se les ha apoyado sino que no recibieron recursos para la competencia egipcia. Solo seis de las 10 seleccionadas pertenecen a las Fuerzas Armadas y reciben un sueldo conforme a su rango, pero no viáticos para competencias internacionales, como lo reconoció el Secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval.

Declaraciones de Ana

Guevara, quien nunca felicitó a la Selección Nacional de Natación Artística por los 3 oros y un bronce que obtuvieron en Egipto -algo que tampoco fue divulgado por la Conade-, tacha a las nadadoras de mentirosas, alevosas e irrespetuosas con el Presidente por decirle que estaba confundido al decir que el Gobierno las apoyo, cuando no fue así.

Las ondinas piden que les restituyan sus becas. Jessica Sobrino declara que, mientras eso no suceda, seguirán vendiendo trajes de baño y toallas u otros artículos para captar recursos, en respuesta a Ana, quien dijo que las deportistas podían seguir "sacándole dinero a quien se deje" o "vender Avon, Tupperware o calzones".