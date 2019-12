Le agrada a Klopp futbol de Rayados

Qatar, Doha.- Una vez que se confirmó que el Monterrey será su rival en las Semifinales del Mundial de Clubes Qatar 2019, Jurgen Klopp ya conoce a los Rayados y le gustó lo que vio.

El director técnico del Liverpool se refirió del campeón de la Concacaf con respeto y dio una idea de que está enterado del tipo de equipo al que enfrentarán mañana.

"Monterrey sabe de futbol, Monterrey es un buen equipo, tenemos informaciones sobre ellos, han pasado por algunos problemas, pero no tuvo ninguna derrota desde que llegó Antonio Mohamed", dijo.

"Y tienen jugadores de gran calidad y es un futbol distinto del nuestro. No quiero entrar en detalles, ni hablar de los planes tácticos, pero me gustó muchísimo lo que vi en su último juego, en su último partido".

La principal referencia del entrenador alemán sobre los Rayados es el juego que disputó ante Al Sadd el sábado pasado en los Cuartos de Final.

"Monterrey hizo un partidazo contra Al Sadd, tenía ritmo, mucha velocidad, buena defensa, todos los componentes de un buen juego estaban en la cancha. No estamos aquí para hacer comparaciones, sino para competir", expresó.

Aunque se le cuestionó sobre el poco interés que, en teoría, los clubes ingleses tienen en jugar el Mundial de Clubes, Klopp aseguró que sí le dan la importancia.

"Estamos preparados para trabajar en serio como lo hacemos en cada partido y esperamos que el adversario nos complique la tarea, vamos a analizar antes el juego de Monterrey adaptar nuestra táctica a sus cualidades", comentó.

"Estamos aquí para ganar, para competir y no para las relaciones públicas".

Y eso sí, dejó en claro que intentarán comprobar en la cancha que son el mejor equipo del mundo.

"Nos preparamos para cada competencia, no hay otro secreto que el trabajo. Estoy seguro que somos el mejor equipo en el mundo, lo más importante es saber lo que tenemos que hacer. Nos gusta más escuchar a las críticas e intentamos adaptarnos a las condiciones, tomamos en serio nuestros partidos", concluyó.