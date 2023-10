Le confía Lozano la portería de la Selección a Ochoa

CDMX.- Guillermo Ochoa es el mejor portero mexicano en este momento para Jaime Lozano, y por eso es el número uno en el proceso de la Selección Mexicana rumbo al Mundial en 2026.

"Pase lo que pase no, pero me parece que hoy sí es el mejor, lo ha demostrado, ha hecho cosas importantes y las seguirá haciendo. Lamentablemente no ha tenido un buen arranque el equipo, el Salernitana, pero Memo me parece que sigue jugando a un altísimo nivel, por algo está en Italia, no en una Liga menor, pero tenemos que estar listos porque tiene que competir.

"Él viene y no demuestra que tiene que jugar pase lo que pase, a lo mejor el mensaje que no queremos mandar pero que estamos mandando es eso, Memo tiene que jugar pase lo que pase, pero no, tenemos que competir todos por el puesto, por mejorar y darle lo mejor a la Selección", expresó el timonel en conferencia de prensa previa al juego contra Ghana.

Lozano comentó que sí le dará juego en este proceso al resto de los guardametas, ya que en casi todos los juegos ha alineado a Guillermo Ochoa.

"El ideal sería que Memo pueda llegar sano y haciendo en los Mundiales lo que nos tiene acostumbrado a hacer, pero es un proceso, en estos tres años debemos tener todas las posiciones bien cubiertas, vamos a abrir ese espacio porque se lo ganan y se lo merecen", dijo.

APOYARÁ A ALEXIS VEGA

Jaime Lozano, técnico de la Selección Mexicana, se limitó a decir que apoyará en lo que pueda a Alexis Vega, un jugador al que ha tenido en el Tricolor y el cual fue separado de las Chivas por motivos disciplinarios.

"De Alexis nada, es alguien que conozco, que le guardo un gran cariño, se me hace una excelente persona, un gran jugador, me ha tocado disfrutar y aprovechar mucho lo que él hace dentro del campo.

"De mi parte, apoyarlo en lo que pueda apoyar, sé que las acciones llevaba consecuencias, se tienen que tomar decisiones, no me quiero meter mucho más allá de eso, me parece que algo no estaba bien ahí", comentó Jimmy.

Lozano también habló sobre el posible amistoso contra Brasil en junio de 2024.

"De lo de Brasil es la intención, paso a paso, clasificarnos primero a la Copa América, en un proceso no siempre lo mejor es enfrentar a los más grandes, en una Copa América o en un Mundial te puedes enfrentar a un equipo que no sea tan grande y sea el que te dé el pase a la siguiente ronda y sean equipos que te den el balón como los dos anteriores que enfrentamos y que a base de contragolpes te pueda hacer daño, enfrentamos a dos equipos bastante fuertes, una potencia y es otro muy fuerte en su Confederación, después se busca enfrentar a Brasil previo a que se pueda enfrentar la Copa América", comentó.

"QUIÑONES DARÁ COSAS DISTINTAS"

Lozano ya se frota las manos ante el futuro aporte de Julián Quiñones, quien recibió ayer su carta de naturalización.

"Contento, nos va a dar cosas distintas, me alegra por él, lo ha venido buscando, quiere regresar a México y al futbol mexicano todo lo que le ha dado, vino muy joven, está todo listo para que pueda ser considerado para noviembre.

"Me parece que viniendo de atrás, jugando como acompañante del punta es mucho más poderoso, mucho más fuerte, sabemos que puede jugar en punta, atrás del punta, cargado hacia la izquierda, hasta de extremo", expresó el técnico.

SE BAJA GUZMÁN DEL BARCO

Informó que el zaguero Víctor Guzmán regresó a Monterrey tras no recuperarse de una lesión en la pierna derecha. Johan Vásquez ya está a disposición.

"Víctor Guzmán regresó hoy por un golpe que recibió, no se pudo recuperar, tiene una carga de partidos en su club, que va a ser importante que se recupere lo antes posible", mencionó.

Prefirió reservarse a quién considera el delantero número uno en este proceso. Indicó que Henry Martín vive un gran momento con el América, aunque entiende que viene recuperándose de una fuerte lesión.

"Raúl vino la Fecha FIFA anterior, más allá de los 10 años que pueda tener o no, vino y en los dos partidos metió tres goles, respondió rápido y como lo necesitábamos, Santi vive el mejor momento presente de los tres. está en competiciones europeas, y cada fin de semana uno espera cuántos goles va a anotar, cada uno tiene los méritos necesarios para iniciar partidos el día de hoy, todavía en esta Fecha FIFA vamos a dar oportunidad a los delanteros a que se muestren", dijo.