Le dan las gracias a Vidal; su salida, inminente

Agencias

Barcelona.- El secretario técnico del Barcelona, Ramon Planes, confirmó que la salida de Arturo Vidal del club es inminente, al darle incluso las gracias por su aportación al equipo, y pidió "respeto" por Luis Suárez, quien también podría abandonar el club en este mercado.

"Es cierto que se está avanzando en una negociación para su posible salida. Le doy las gracias por estos dos años que nos ha dado", señaló Planes sobre Arturo Vidal, en la presentación de Miralem Pjanic.

Sobre el chileno, añadió que no hay detalles finales, pero sí negociación avanzada. "Tiene una entrega enorme y ha sido muy importante en el grupo, con esa energía que transmite. Estamos en negociación, no está cerrado y no puedo decir cifras ni acuerdo", aportó.

De Luis Suárez, aseguró que "ha sido importante" para el Barcelona. "Debemos tener muchísimo respeto por los jugadores que han dado tanto al club. Estamos en un proceso de cambio en el equipo, con nuevo entrenador y nuevas ideas. Hay que respetar los contratos de los jugadores, el mercado finaliza el 5 de octubre y hasta ese momento, muchas cosas pueden pasar", apuntó ambiguo.

Sí fue más claro, en el capítulo de llegadas, sobre Pjanic. "Está preparado para afrontar este reto del Barça, que es un sueño para él. Nos puede aportar muchas cosas, tiene inteligencia, entiende muy bien el juego, y en estos momentos de cambiar el equipo, con gente joven, nos puede aportar muchísimo", destacó del bosnio.

Y, en la rampa de llegadas, suenan nombres como el de Memphis Depay. "Trabajamos en la mejora del equipo, en buscar jugadores para esta nueva etapa que estamos construyendo. No cualquiera puede jugar en un club tan grande. La búsqueda de un delantero es algo público, que viene de lejos, y no está supeditada una cosa a la otra. Pero el Barça es muy grande y siempre debe aspirar a tener a los mejores jugadores", comentó, escueto.

Sí aceptó que el central del Manchester City, Eric Garcia, está en su agenda. "Es un trabajo cuyos resultados se ven en el mercado pero que viene de mucho atrás. Es cierto que estamos con la idea de buscar un defensa, Eric Garcia es un buen jugador, formado en la casa y que quiere al Barça. Es uno de los muchos que estamos valorando para que, en función del mercado, pueda incorporarse, o no", manifestó.

"Estamos ante un mercado de mucha restricción, de poco movimiento. Tenemos que estar muy tranquilos, ser conscientes de lo que queremos. El Barça tiene un perfil de jugadores que quiere muy claro, con eso vamos a trabajar. Las salidas y las entradas van ligadas, pero hay que tener paciencia. Hay que estar muy tranquilos y con las ideas muy claras", comentó sobre el mercado actual.