Le deja Lando Norris recado a Checo Pérez

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Lando Norris y Sergio Pérez pelearon dentro y fuera de la pista durante el Gran Premio de Abu Dhabi.

En la lucha por el cuarto lugar, ambos monoplazas se cerraron a la hora de tomar una de las curvas, lo que ocasionó un contacto y salida de pista del piloto de McLaren y una penalización de 5 segundos para el conductor de Red Bull.

Para Checo, la decisión de los comisarios de carrera fue errónea porque a su parecer se trató de una maniobra de carrera, sin embargo, Norris consideró que fue justa y necesaria para alguien que constantemente choca a los demás.

"Esperaba que fuera honesto. No fue nada nuevo. Él choca con mucha gente, así que no es algo nuevo que nadie deba saber. Pero le di mucho espacio. Y eso no cambió mi carrera al final del día. Entonces fue un día difícil. Simplemente no teníamos el ritmo que queríamos.

¿Ahora se puede chocar contra los demás? ¡Wow! No lo sabía. Había mucho espacio, tres o cuatro autos (cabían) a mi izquierda y me golpeó. Pero es bueno saberlo para el año siguiente, haré lo mismo", comentó el británico.

Norris, al igual que su compañero Oscar Piastri y el equipo naranja, dieron un salto de calidad después de las vacaciones de verano, convirtiéndose de uno de los rivales, por momentos, de la escudería de las bebidas energéticas.