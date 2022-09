Le entra Marco Fabián a la producción de cine

Reforma

Ciudad de México.- Marco Fabián combinará su vida dentro de las canchas con una nueva faceta en el mundo del cine.

El próximo viernes se estrenará la nueva película animada "Águila y Jaguar: Los Guerreros Legendarios", en la que el futbolista de Mazatlán fungió como productor asociado.

"En los últimos años he estado incursionando en otras facetas y este proyecto desde el momento en que me lo mencionaron quise entrar de lleno porque la película es puro talento mexicano que queremos echar a andar", comentó Fabián, en entrevista con el medio nacional Cancha.

A sus 33 años, el mundialista con México sabe que el final de su carrera está cerca, por lo que se ha enfocado en otras áreas.

"Estoy en los últimos años de mi carrera, todavía dándolo todo pero pensando en otros proyectos. Un socio me invitó al proyecto y cuando me habló de él, de lo que se trataba la película, no lo pensé dos veces porque el talento mexicano llamó mi atención", señaló Fabián.

"La idea es poder sacar más películas, he hecho muy buen click con el socio productor. Vienen más proyectos junto a la misma productora, estamos metidos de lleno en eso y estoy muy contento de emprender cosas nuevas", dijo.

Marco ve reflejado en esta película su mejor momento personal.

"Estoy en un momento de plenitud, hay cosas que están surgiendo y lo estoy disfrutando al máximo. Estoy viviendo uno de mis mejores momentos con muchas metas que cumplir", expresó.