Le falta a Griezmann habituarse al Barsa

Ciudad de México.- El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, alabó al delantero francés Antoine Griezmann, aunque mencionó que aún le falta para habituarse al juego del equipo.

"Tiene que habituarse al juego del equipo, pero se ve que cuando coge el balón transmite mucho peligro. Siempre tiene malas ideas para el rival. Esperamos mucho de él, todavía es el primer partido. Han venido grandes incorporaciones hasta ahora", indicó el técnico tras la derrota de 2-1 contra el Chelsea en Japón.

Sobre Ivan Rakitic, Valverde aseguró que tiene ganarse su lugar.

"Es un jugador importante, lo ha sido. No sé si lo será esta temporada. Ahora vendrán nuevos futbolistas y tendrá que ganárselo como cada año. El tiempo va pasando. Ha sido importante y lo puede ser", dijo.

El DT no quiso hablar de la situación de Neymar, quien suena para reforzar al equipo, porque no pertenece a la institución.

Finalmente, aseguró que se siente renovado de cara a la nueva temporada.

"Me siento muy bien. Empezando una temporada nueva y cuando tienes vacaciones es para renovar energías y allí estamos", estableció.