Le faltó tiempo a Checo en prácticas de España

Barcelona, España.- Sergio Pérez no contó con el tiempo suficiente para recolectar datos del circuito de Barcelona con el Red Bull y tuvo que conformarse con el séptimo puesto en la P2.

La ausencia del mexicano en la primera sesión de entrenamientos libres se debió a que el joven estonio Jüri Vips ocupó su lugar como parte de las normativas de la FIA donde exige a las escuderías que los pilotos no titulares y de reserva conduzcan el monoplaza en al menos dos prácticas.

"Todo llega rápido cuando te pierdes una sesión, me estaba poniendo al día esta tarde y experimentando la degradación de los neumáticos, significa que básicamente tienes dos vueltas porque no es una pista que te ayude con los neumáticos. Tienes una vuelta para leer el balance y luego te estás poniendo al día pero no tienes un gran agarre.

"Pude obtener una lectura de las tandas largas y, con suerte, de la noche a la mañana puedo encontrar el tiempo que necesito para estar en la pelea por la pole. Haré un trabajo extra con poco combustible por la mañana durante la P3 para ver qué dirección tomar, pero estamos seguros de que lo sabemos. Fue agradable poder prestarle mi coche a Jüri por la mañana, creo que se lo pasó bien e hizo un trabajo importante para el equipo", dijo el tapatío.

Aunque el RB18 cuenta con ligeras actualizaciones, Ferrari se mostró más sólido a una vuelta con Charles Leclerc y Carlos Sainz Jr, quienes apuntan a llevarse la pole position mañana.

"Van a ser fuertes, lo sabemos. Y será interesante ver cuánto son capaces de avanzar. Es una temporada muy larga y seguiremos, seguiremos empujando", finalizó.