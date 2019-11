'Le hace falta ganar una guerra': las duras palabras de JC Chávez sobre 'El Canelo'

Para la leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez, la relevancia de Saúl “Canelo” Álvarez entre el público nacional no ha sido tan notable como otros pugilistas debido a que las peleas más importantes que ha ganado no han sido bajo mucha presión o de una forma dramática.

“La gente quiere que dé una guerra para que se gane al público. Tal vez le falta una guerra o que gane dramáticamente, espectacularmente para que se meta en el corazón de los mexicanos”, declaró Chávez en un encuentro con medios la noche anterior al combate de Álvarez.

Si bien la pelea de esta noche es una oportunidad para el tapatío de obtener su cuarto título mundial en distintas divisiones, muchos de sus compatriotas consideran que sus logros no han sido suficientes para ubicarse entre los deportistas más importantes del país.

Al respecto, el Gran campeón mexicano piensa que la posición de los detractores es injusta: “Para mí la gente es ingrata porque deberíamos estar todos los mexicanos con el Canelo (...) La crítica siempre va a haber, pero realmente es increíble la verdad”.

La leyenda del boxeo mexicano piensa que la postura de la gente es injusta y mencionó que él nuca tuvo que padecer los mismo que Álvarez sufre en la actualidad. (Foto: Especial)

También destacó que con Álvarez sucede algo que él no percibía en su época sobre el cuadrilátero: “Cuando él pelea hay un cierto sector de la gente que no lo quiere y cuando yo peleaba toda la gente estaba conmigo”.

Ante el cuestionamiento, el oriundo de Sonora no pudo encontrar una explicación de la animadversión hacia Canelo: “Realmente no lo sé, te lo juro por Dios. No sé, su forma de ser o no sé qué pasa pero está raro. En la calle ves que cierta gente quisiera que perdiera. No lo tragan, como se dice”.

Después de su llegada a Las Vegas, Saúl aprovechó el revuelo con los medios para ofrecer algunas declaraciones y entre los temas que tocó estuvo el de sus detractores, el cual ya no le interesa demasiado, pues ha aprendido que es un elemento fundamental del negocio donde se encuentra.

“Los que no me apoyan o no me quieren o no están de acuerdo en lo que he hecho nunca lo van a estar, pero me van a estar viendo toda su vida”, dijo el pugilista en relación a los éxitos que ha cosechado gracias a sus exigentes entrenamientos y peleas. Además, detalló que ser el mejor boxeador libra por libra no es uno de los objetivos que en la actualidad esté buscando.

Canelo también ha mostrado su postura al respecto y ha dicho que ya no le importan tanto las críticas a esta altura de su carrera. (Foto: Archivo)

“He hecho cosas mejores que quienes están ahora en la cima. Nunca me ha quitado el sueño ser el mejor libra por libra del mundo porque es alguien que te coloca en esa posición y a lo mejor no les caigo bien. Pero me siento el número uno, por eso he llegado hasta donde he llegado”, comentó convencido.

Meses antes, Canelo, quien es uno de los deportistas mejor pagados en el mundo, había tratado el tema durante una entrevista con la revista GQ: “La verdad, no entiendo por qué muchos mexicanos eligen el odio y el bullying para acercarse a los deportistas que representan. Al final, deberían estar orgullosos de que haya gente que lleva sus colores por el mundo, pero no es así”, se lamentó.





Los detalles de la pelea

El combate será esta noche en el MGM Grand, de Las Vegas, y será con el fin de dirimir la propiedad del cinturón semipesado de la Organización Mundial de Boxeo. (Foto: Reuters)

El combate que se llevará a cabo en el MGM Grand, de Las Vegas, será con el fin de dirimir la propiedad del cinturón semipesado de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), que está en posesión del ruso Sergey Kovalev.

Álvarez (29 años) llegará ubicado como uno de los mejores libra por libra de la actualidad con 52 triunfos (35 KO), dos empates y una derrota (frente a Mayweather en 2013), mientras que Kovalev (36 años) registra 34 victorias (29 KO), un empate y tres caídas.

El inicio de la transmisión será a las 20:00 horas en México; a las 22:00 en Chile, Bolivia y Venezuela; a las 23:00 en Argentina, Uruguay y Paraguay; y a las 2:30 en España. Para presenciarlo se pueden seguir las señales de Space (Latinoamérica), Azteca 7 y Televisa (México) y DAZN (España).





