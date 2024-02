Le toma Hamilton fotos al W15 a un año de irse a Ferrari

Agencia Reforma

Jidd Hafs, Bahrein.- Lewis Hamilton no pierde detalle del diseño del W15.

Este será el último bólido que pilotará con Mercedes, después de 11 años de pertenecer al equipo, así que el multicampeón tomó un par de fotografías en su primer día en la oficina.

Aunque la acción parece inofensiva, quienes lo vieron podrían tener múltiples interpretaciones del hecho, ya que el 7 veces monarca de la Fórmula Uno se mudará a Ferrari en 2025.

Después de completar el programa de 8 horas en pista (3 en la mañana y 5 por la tarde) de la pretemporada en Bahréin, el británico confesó que hizo un par de sugerencias al equipo alemán el año pasado para mejorar el rendimiento del monoplaza, las cuales fueron descartadas.

"Recuerdo haberme quejado con el equipo y haber dicho: 'mira, tenemos que hacer estos cambios, de lo contrario, esta es la trayectoria en la que vamos a estar y aquí es donde vamos a terminar. Por favor, por favor haz algo.

"Recuerdo que dijeron: 'Sabemos lo que estamos haciendo, estás equivocado'. Y fue un momento realmente interesante. Yo estaba como, 'Está bien, voy a dar un paso atrás, no lo hago. No quiero pisar los pies de nadie. Luego, cuando empezamos la temporada, volvimos a hablar y nos dijeron: 'oh, tal vez tenías razón', comentó Lewis sobre las diferencias con las Flechas Plateadas.

Hasta ahora, el equipo alemán mantiene un paso discreto en la pretemporada.