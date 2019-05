Lenia Ruvalcaba consigue el oro en Mundial de judo

La judoca mexicana Lenia Ruvalcaba conquistó la medalla de oro en el Grand Prix Mundial de la especialidad IBSA Bakú 2019, resultado que la motiva para una clasificación a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.





En actividad que se realizó este martes en Bakú, Azerbaiyán, la mexicana pasó “bye” la primera ronda en la modalidad de -70 kilos, antes de vencer a la turca Raziye Ulucam, la rusa Olga Zabrodskaia y en la final a una vieja conocida como la brasileña Alana Martins, para lograr el primer título mundial de su carrera.





“No había ganado un Mundial, ahora sí gané la medalla de oro, por fin puedo decir que soy oro en Mundial, desde que comencé estuve a la espera y compitiendo, hace cuatro años perdí con Brasil el bronce y se trabajó para la medalla, era un objetivo muy importante, ya se consiguió lo que tanto había buscado y me tiene muy contenta y motivada”, dijo a Notimex en entrevista telefónica.





Aunque en 2005 conquistó una Copa del Mundo y desde ese año compite en Mundiales, ambas son diferentes, se le había negado el segundo, pero luego de tres contiendas complicadas este martes pudo celebrar en lo más alto del podio.





“Fue una competencia que no me la esperaba, el primer combate fue muy cerrado, le gané faltando nada para que se terminara, la segunda teníamos desde 2011 que no peleábamos, (Zabrodskaia) tuvo un combate pesado en preliminares, estaba muy cansada y no pudo”, apuntó.





Agregó que al final se enfrentó con Brasil y pudo superarla, "es más alta que yo, es la cuarta vez que nos enfrentamos, hace cuatro años me ganó, luego le gané en Toronto y la final en Río, nos volvimos a enfrentar después de dos años, creo que estuvimos trabajando bien los contraataques, pero no pudo marcar”.





Mientras hacía maletas para preparar su regreso a México, dejó en claro que esa motivación deberá enfocarla en sus próximas competencias, pues sumó puntos importantes rumbo a Tokio 2020, pero las competencias que se avecinan son igual o más importantes para el objetivo final.





“Aún no se cierra la clasificación, hasta el otro año, aún no sé cuál será el último evento clasificatorio, se sumaron buenos puntos, pero sólo hay siete lugares para esta categoría, no podemos bajar la guardia ni dejar de competir hasta el próximo año, todo el mundo irá por la mayor cantidad de puntos”, comentó.





Destacan en julio un Mundial en Indiana, Estados Unidos, y en enero los Panamericanos en Montreal, Canadá; están pendientes en abril y mayo de 2020 los Grand Prix de Gran Bretaña y Azerbaiyán, en espera de estar en todos, sumar unidades y lograr el boleto a Tokio.





Se mostró agradecida con el apoyo recibido, pues antes de este evento en Bakú tuvo que hacer un campamento en Valencia, España, para adaptarse al horario de Europa y hacer algunos combates.





Además, manifestó que tuvo la ayuda necesaria, como un fisiatra y una psicóloga, pero mientras más competencias tenga, solicitará más apoyo.





