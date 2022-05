León, 10 años de rugir en Primera División

CDMX.- El León cumple este jueves 10 años de su regreso a la Primera División del futbol mexicano y es momento de recordar cómo fue que La Fiera lo consiguió.

Los Panzas Verdes, de la mano de Grupo Pachuca, retornaron al Máximo Circuito tras sufrir varios episodios dolorosos en la Primera A, en los que también brotó la violencia, y pese a que desfilaron por el club varios entrenadores y futbolistas.

Con 5 campeonatos de Liga a cuestas, el club del Bajío descendió en el Verano 2002, al perder la carrera ante el Celaya.

Tuvieron que esperar 10 años para lograr el ascenso, de la mano de Gustavo Matosas, al ganar la serie definitiva ante Correcaminos.

La Fiera cayó 2-1 en la ida disputada en el Estadio Marte R. Gómez, de Ciudad Victoria, quedando herida, pues hasta perdió a su líder de goleo Sebastián Maz, quien fue expulsado.

"Se encontraron goles rápidos y nos complicó un poquito, con la ansiedad que teníamos nosotros, las ganas de seguir ganando, luego en el segundo tiempo me expulsan y se complicó un poquito, fue increíble", recordó Maz en entrevista con CANCHA.

Sólo que el club esmeralda no se achicó en el Nou Camp y terminó con la mala racha en Finales de Ascenso, pues ya había perdido 3 series (2003. 2004 y 2008) para buscar un boleto a Primera División.

El León goleó 5-0 al Correcaminos con un doblete de Hernán Darío Burbano y tantos de Carlos "Gullit" Peña, Luis Nieves y Éder Pacheco.

"Te sacas una mochila, más por lo que había sucedido, más en mi caso, por lo que había sucedido, la satisfacción era gigante, ver toda la gente en el estadio que reventaba", rememoró Maz.

"Por lo que se había conseguido y lo que se había sufrido durante tanto tiempo, te deja una satisfacción porque viniste a tratar de conseguir eso al club"

Así, La Fiera volvió a rugir en el Máximo Circuito tras 10 años categoría de plata y 3 Finales de Ascenso perdidas.

En la temporada 2002-03, los Panzas Verdes cayeron 3-1 ante el Irapuato, y un año después fueron víctimas de Dorados de Sinaloa, que les venció 4-3.

Para la campaña 2007-08, fueron los Indios de Ciudad Juárez los que apagaron el sueño del ascenso para el club esmeralda, al derrotarlo 3-2.

El León volvió a Primera División y desde entonces ha sido un equipo protagonista, con 3 títulos de Liga, incluido un bicampeonato en los torneos Apertura 2013 y Clausura 2014, además de 2 subcampeonatos.

Nelson Sebastián Maz no olvida que su DT Gustavo Matosas había soñado con una Fiera siempre en los primeros planos, por más que tuviera primero que arañar el Máximo Circuito.

"Así siempre lo decía Gustavo, 'yo quiero que todo el mundo hable de mi equipo', eso lo decía desde el Ascenso y todo mundo hablaba de ese León, por cómo jugaba, por cómo ganaba, por cómo gustaba, y eso que todavía no jugaba en Primera", recordó el uruguayo a CANCHA.

"Lo demostró partido a partido, que fuimos siempre el mismo León, que íbamos a buscar más allá del rival, tratar de matar desde el primer minuto, por eso se consiguió algo histórico como un bicampeonato, poco después de haber ascendido, nadie lo creyó hasta que sucedió".

A 10 años de volver a Primera División, el León busca reinventarse para seguir siendo protagonista en la Liga MX, pero Maz es junto con Ignacio González, Luis Montes, Carlos "Gullit" Peña, Edwin Hernández, José Juan Vázquez, Eisner Loboa y Darío Burbano, las figuras que grabaron su nombre con letras doradas en la historia del club.

"Soy un privilegiado por haber sido partícipe, de un momento histórico del club, conseguir el ascenso, llegar y conseguir el ascenso después de tanto tiempo, y luego inmediatamente conseguir el bicampeonato, si no hubiéramos logrado el ascenso, todo lo demás no hubiera sucedido", sentencia Maz, quien ahora es parte del cuerpo técnico del León Sub 20.