Les venden boletos falsos y no entran a la Final

Reforma Reforma

Ciudad de México.- Algunos aficionados provenientes de Torreón se les prohibió la entrada en el Estadio Azteca por tener boletos falsos.

"Me dirigía al partido con la porra de Santos y nos dijeron que los boletos son falsos, nos volvimos a salir, me aparté de la porra porque tenía playera azul y me dejaron entrar, después me dijeron que mi boleto era falso", contó a CANCHA Antonio Rosales, aficionado de Cruz Azul que proviene de Torreón, Coahuila.

"A la porra ya se la llevaron, los escoltaron y los dijeron que los iban a llevar a Garibaldi. La líder de la porra Magda Tovar nos vendió el boleto".

Otro grupo de aficionados laguneros tuvieron que quedarse afuera de la entrada del Estadio Azteca por la misma situación.