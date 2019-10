Lewandowski fija récord y Bayern Múnich lidera

Berlín



Robert Lewandowski volvió a anotar para establecer un récord en la Bundesliga y el Bayern Múnich se apoderó del liderato al doblegar el sábado 2-1 al Union Berlín.



Lewandowski se convirtió en el primer jugador que anota en cada una de las primeras nueve fechas de la liga alemana, eclipsando el récord de ocho partidos que Pierre-Emerick Aubameyang fijó para Borussia Dortmund en 2015.



"Estamos en el sitial que queremos”, dijo el técnico del Bayern Niko Kovac sobre subir a la primera plaza. “Y tenemos a Lewy con un récord de la Bundesliga. Fenomenal”.



El 13er gol de Lewandowski en el campeonato, a los 53 minutos, fue el que a la postre le dio el triunfo al Bayern. El artillero polaco ha anotado en cada partido oficial del Bayern esta temporada, una cosecha de 19 en 13 compromisos.



Lewandowski también remeció las redes a los 84, pero el gol fue anulado por el videoarbitraje debido a la posición adelantada de su compañero Serge Gnabry.



Sebastian Polter descontó de penal para el Union a los 86, el segundo cobro de los visitantes desde los 12 pasos en el partido. A los 59, Manuel Neuer tapó el disparo de Sebastian Andersson.



Benjamin Pavard abrió el marcador poco antes del cuarto de hora, aprovechando un balón que había sido rechazado por el portero del Union Rafal Gikiewicz.



El adolescente canadiense Alphonso Davies salió como titular por primera vez con el Bayern. La otra novedad en el once titular de los bávaros fue la presencia de Thomas Müller y Philippe Coutinho juntos en el ataque.



Bayern, en busca de un octavo campeonato seguido, llegó a los 18 puntos. Supera por una unidad a Freiburgo, que se mantuvo cerca al ganarle 2-1 a Leipzig.



EL DORTMUND DESENTONA



Borussia Dortmund sacó un empate 0-0 en la visita a Schalke, que por largos pasajes dominó el derbi de Ruhr y estrelló un par de remates en los palos.



La pálida actuación del Dortmund agudizará los cuestionamientos a su técnico Lucien Favre. El club apenas ha ganado dos de sus últimos ocho partidos en todas las competiciones.



Schalke se quedó con un mal sabor por un penal que no se pitó cuando dio la impresión que Thorgan Hazard desvió un balón con su brazo. No se recurrió al videoarbitraje.



OTRA POLÉMICA CON EL VAR



Bayer Leverkusen remontó para igualar 2-2 con Werder Bremen, en otro partido con un penal no señalado.



El centro de Benjamin Goller, suplente del Bremen, fue desviado por el brazo de un Nadiem Amiri que caía al piso en los descuento. Sin embargo, pese a la intervención del VAR, no se decretó la pena máxima.



Además, Hoffenheim ganó a domicilio 3-2 ante Hertha Berlín y Paderborn venció 2-0 a Fortuna Düsseldorf.



Borussia Mönchengladbach y Wolfsburgo, ambos con 16 puntos, juegan el domingo ante Eintracht Frankfurt y Augsburgo, respectivamente.