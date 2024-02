¿Lewis Hamilton a Ferrari para la temporada 2025 de la F1?

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Ferrari podría realizar una jugada maestra si firma a Lewis Hamilton para la temporada 2025 de la Fórmula Uno.

Desde Italia se han disparado múltiples rumores sobre el futuro de la Scuderia y el lugar vacante para el siguiente año, pues a Charles Leclerc le extendieron su relación laboral con contrato multianual hace unas semanas.

Ferrari no confirmó ni desmintió la información: "No comentamos los rumores", respondió el servicio de prensa del equipo italiano.

"Mercedes no tiene ningún comentario a hacer", declaró por su parte el actual equipo del piloto británico.

El rumor del fichaje de Hamilton por Ferrari a partir de 2025 partió del sitio italiano Formu1a.uno y después se sumaron medios de todo el continente como L'Equipe, la BBC o la Gazzetta dello Sport, quienes confirmaron que ambas partes están negociando un acuerdo que podría anunciarse rápidamente.

Sainz Jr. si estará en este 2024 vistiendo el color rojo, sin embargo, su estatus se mantiene en espera respecto al vínculo con el Cavallino Rampante más allá de la nueva reglamentación que entrará en vigor a partir de 2026.

Aunque el plan de la resurrección gira alrededor del monegasco Leclerc, en 2023 los resultados de la dupla fueron parecidos. Mientras que Leclerc sumó 206 puntos, el madrileño registró 200 con una victoria en Singapur, la única que pudieron arrebatarle a Red Bull.

En la ecuación lo único seguro es el 7 veces campeón del mundo. Por ahora su lazo con Mercedes sigue firme en ésta, y la próxima temporada quedará libre con varias opciones: mantenerse en las Flechas Plateadas donde cosechó años de éxitos, tomarse un año sabático o cambiar de aires rumbo a Maranello.

Otro factor que influiría es la relación de Hamilton con Fred Vassuer, jefe de Ferrari. El mandamás siempre ha estado al pendiente de la carrera del británico porque fue uno de sus pilotos en las categorías menores con su equipo ART.

"Le ayudé cuando se fue a McLaren al comienzo de su carrera en la F1 y hablamos de vez en cuando. Seguimos siendo amigos desde entonces.

"No le quiero comparar con nuestros pilotos, no tendría sentido, pero el aporte de un piloto top no es solo de conducción, también es técnico, de estrategia y de ayuda para contratar a un ingeniero. Cualquiera que trabaje en F1 es un apasionado de las carreras y le gusta trabajar con campeones", expreso Vassuer en agosto de 2023.