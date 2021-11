Listo para hacer historia: ‘Canelo’

Las Vegas.- Todo está listo. Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Caleb Plant tuvieron ayer la última conferencia de prensa previo a subirse al ring para buscar la unificación de los supermedianos.

Ante esta oportunidad, el peleador mexicano tiene muy clara su meta: “Al final del día para eso trabajo, para que me pongan como uno de los mejores de la historia del boxeo, no sólo de México y me siento muy orgulloso y eso es lo que me motiva a seguir en este camino”.

Para evitar otro agarrón, esta vez prefirieron no poner a frente a frente al ‘Canelo’ y Caleb Plant.

Ambos peleadores se agarraron a golpes el pasado 21 de septiembre en California tras la conferencia donde se presentó oficialmente el combate que se celebrará el 6 de noviembre en el Hotel MGM Grand de esta ciudad.

En esa ocasión se hicieron de palabras y Plant resultó con una pequeña cortada en el pómulo, pues traía lentes y uno de los manotazos que le dio el mexicano hizo que uno de los lentes le hiciera la pequeña herida.

Los organizadores no pusieron esta vez cerca a Saúl Álvarez y al púgil estadounidense. Tras la conferencia posaron por separados para las fotografías.

“No aprendí nada. Es diferente, muy diferente cuando estás en el ring, así que no tomo nada de ese día. He enfrentado a muchos buenos boxeadores con el estilo de Caleb que me hicieron sentir cómodo en mi boxeo. Siempre entreno al 100% para el estilo de mi oponente, me preparo totalmente y me gusta la idea de enfrentarlo”, apuntó Álvarez sobre si la serie de empujones con Plant le dejó alguna enseñanza.

En tanto, Caleb sabe que no es favorito y eso no le quita el sueño. Y le recordó al mexicano durante la conferencia que al igual que los mexicanos, él tampoco se anda con fregaderas.

En el pleito estarán en juego los cuatro cinturones más relevantes del orbe.

Saúl Álvarez vs Caleb Plant

Títulos del AMB, CMB, OMB y FIB en disputa

Sábado 6 de noviembre

Hora: 7:00 pm

MGM Grand (Las Vegas, Nevada)