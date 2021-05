Listos para el regreso del racquetbol

Archivo/El Diario

Chihuahua, Chih—El racquetbol mexicano se reactivará después de 14 meses con la realización del Campeonato Nacional 2021 a realizarse del 8 al 12 de junio en las nuevas instalaciones del Deportivo Cumbres de la Ciudad de Monterrey, NL.

La noticia cayó de maravilla para la comunidad racquetbolera de Chihuahua donde se desarrolla un alto nivel competitivo del país y destacan los actuales seleccionados nacionales y campeones mundiales y panamericanos de Rodrigo Montoya y Javier Mar.

Para ello, ambas raquetas no han dejado de prepararse y estar a tono como lo dijo el propio Rodri quien confía en poder agarrar el nivel rápido para refrendar su título.

El originario de esta capital destacó que se ha mantenido fuerte para cuando llegará este momento de regresar.

“Prácticamente al cumplirse más de un año sin torneos y sin una adecuada preparación definitivamente, la falta de competencia llega a pesar”, reconoció.

La cancelación y postergación de los eventos por la pandemia del covid-19 que se mantiene en varias partes del mundo a la fecha han tenido detenido al Racquetbol.

“Se siente raro que no haya competencias, ahorita que todo ha estado apagado, siento que me hace mucha falta, se extrañan esas emociones y las personas que nos apoyan, pues sin duda el público hace que se sienta más espectacular cualquier deporte, tengo mucha ansiedad de volver a las canchas y sentir otra vez que el esfuerzo y los entrenamientos se vean reflejados en los resultados”.

Aún con las dificultades, el medallista de oro en individual y dobles, así como bronce por equipos en los Juegos Panamericanos Lima 2019, aseguró que no ha dejado de entrenar, quizá no de la misma manera como desde hace 15 años que practica el deporte, pero sí con las ganas, pues el hecho de regresar paulatinamente a la actividad en cancha ha sido un aliciente.

En el mes de julio, Montoya tendrá el Panamericano de la especialidad en Cochabamba, Bolivia y cerrará en septiembre la defensa de su corona con el Campeonato Mundial de la IRF con sede en Guatemala.

“La programación de los eventos nos hace tener objetivos fijos y con eso vuelven las ganas, de saber que ya un propósito para el cual te preparas, ya no solo es para mantenerte en forma y esa es la clave, porque es pesado solo entrenar sin saber cuándo habrá eventos y estar a la expectativa”, comentó.

“No he parado de entrenar, a lo mejor no de la misma manera, pero no me he detenido y las ganas de querer competir ayudan mucho porque una de las cosas que siento que más me afectaban era la cuestión mental, pues de una vida tan activa en el deporte y, ahorita, tras un descanso largo, lo que quiero es ya regresar y siento que me irá muy bien”, detalló.

De Cerca…

Nombre: Rodrigo Montoya Solís

Edad: 24 años

Fecha de Nac: 4 junio 1996

Lugar de Nac: Chihuahua, Chih.

Peso: 80 kg

Estatura: 1.89 m

Disciplina: Racquetbol

Experiencia: 14 años

Estudia Maestría en Administración en la UACh. Es Ingeniero Aeroespacial

El dato…

En la disciplina del Racquetbol modalidad Singles, Rodrigo Montoya se convirtió en el 2018 en el primer chihuahuense en ser campeón mundial y en el 2019 en el primer chihuahuense en brindarle a México y Latinoamérica, doble medalla de oro (Singles y Dobles) en unos Juegos Panamericanos.