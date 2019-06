Liverpool conquista su sexta Champions League

Ciudad de México





El Liverpool conquistó su sexta Champions League al imponerse por 2-0 al Tottenham Hotspur con anotaciones del egipcio Mohamed Salah a los dos minutos y de Divock Origi a los 88’ del encuentro celebrado en el Estadio Metropolitano de Madrid.

Apenas al minuto de juego, el árbitro Skomina decidió señalar una pena máxima en el área de los ‘Spurs’ por una mano de Sissoko; la oportunidad fue transformada en gol por Mohamed Salah, dándole una ventaja a los ‘Reds’ que nunca perderían y supieron manejar durante todo el cotejo.

El duelo ofreció más lucha física que futbol. El Liverpool presionó en cancha ajena casi todo el partido y por momentos ahogó a los dirigidos por Mauricio Pochettino, que no renunciaron a intentar mantener el esférico en los pies para tejer sus jugadas. La primera parte ofreció tan solo dos tiros a puerta, ambos del multicampeón continental.

Mientras el tiempo le pisaba los talones al Tottenham, el estratega de los ‘Spurs’ no modificaba. Tardó 66 minutos en hacerlo, cuando su homónimo ya había hecho dos cambios para refrescar a su estrategia. Eventualmente tuvo que hacerlo, para ingresar a sus ‘héroes’ de esta Liga de Campeones, Lucas Moura y Fernando Llorente; demasiado tarde.

La segunda mitad tuvo casi 25 minutos de tregua, que acabó con un disparo de Milner que buscaba sellar el título para los ‘Reds’, pero la pelota pasó a centímetros del poste izquierdo de Lloris. A partir de ahí se abrieron espacios que otorgaron un cierre seductor. Con el Tottenham volcado al frente, estuvo a punto de encontrar su recompensa, pero Alisson lo impidió a los minutos 80’ y 85’ en lo que pudo alargar el encuentro.

La invasión roja en la capital española se hizo sentir nuevamente a dos minutos del final. Divock Origi tomó la pelota y cruzó su disparo al poste izquierdo de Lloris, alzándose una vez más como el ídolo interino.

14 años pasaron para que el Liverpool volviera a levantar la ‘orejona’. Dos intentos le llevaron a Jurgen Klopp renovar la historia de un equipo que resurge en Europa, unos ‘Reds’ que prometen, con su sexto título de la Champions league, no volver a caer de la cumbre del viejo continente.