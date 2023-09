Llega a construir

Cortesía

Los Bravos de Juárez presentaron ayer al fronterizo Luis Rodríguez como nuevo presidente ejecutivo del club y al mismo tiempo hicieron oficial el nombramiento del argentino Andrés Fassi como presidente deportivo de la institución, trabajo que realizaba desde hace más de medio año.

Rodríguezcuenta con una amplia experiencia en el mercado mundial del futbol soccer, pues en los últimos 15 años ha trabajado en marcas globales como la FIFA, Conmebol, UEFA y la MLS, señaló el club juarense.

Luis Rodríguez también se desempeñará como director de ingresos comerciales del grupo MountainStar Sport Soccer, que controla a los equipos Chihuahuas y Locomotive de El Paso y que es dirigido por Alan Ledford.

El nuevo presidente de los Bravos resumió en una palabra qué fue lo que lo convenció a dejar su trabajo en la FIFA para incorporarse el FC Juárez: construir.

“Por eso vine, y como lo hablé con los directivos, cómo construimos algo que es más grande que nosotros y que podemos dejar un legado que sea para mis hijos que están aquí, para nuestras familias, algo importante. No te voy a mentir, trabajar en FIFA ha sido un sueño increíble, sí me gustaba, me encantó, pero no compara cuando la tierra te llama a regresar a casa y a construir algo que puedes dejar y hacerlo mejor, y no porque viene mal, es nada más cómo podemos al final del día tomar nuestras enseñanzas de toda la vida, nuestras experiencias y aplicarlas acá. Es eso, construir”, señaló Rodríguez.

“No puedo imaginar a una persona con una mejor formación personal y profesional para dirigir esta organización. Luis creció en la frontera y entiende su historia, sus desafíos y sus oportunidades”, dijo por su parte Alejandra De la Vega, presidente de la Junta de Dueños de FC Juárez.

“Estoy muy agradecido con los dueños de FC Juárez por esta oportunidad y con los líderes de la FIFA por su apoyo generoso para esta próxima fase de mi carrera, que me permitirá aportar para que el futbol sea verdaderamente global, esta vez desde el futbol de clubes, que es la base del ecosistema mundial del futbol”, destacó Luis Rodríguez.

Andrés Fassi, un viejo conocido de la afición juarense desde que existieron las Cobras, se ha encargado del área deportiva de los Bravos desde diciembre del año pasado y ahora aportará la experiencia adquirida en 27 años con el Club Pachuca más los ocho que lleva en Talleres de Córdoba.

-¿Por qué le dijo que sí al proyecto de Bravos?

“Mira, nos unió la posibilidad del desembarco en el futbol español, Alejandra con su grupo estaban también buscando la posibilidad de estar allá y ahí empezó ese contacto que hacía más de 30 años que no se había vuelto a dar y ya en vista de lo que fue el proyecto del regreso, de la posibilidad de estar juntos en el futbol español, bueno, por qué no Juárez, porque solamente el futbol español y yo ya había tomado la determinación de dejar Pachuca para desembarcar en España, por qué no Juárez”, respondió Fassi.

El directivo sudamericano agregó que ha sido una construcción compleja pues se hicieron cambios muy drásticos en la cabeza de la conducción, además de que se fueron 19 jugadores, 11 de ellos de más de 30 años, y era cambiar la fisonomía del proyecto, cambiar la visión sabiendo que el inicio sería muy duro, sin embargo, luego de siete jornadas del Apertura 2023 ha sido más benévolo de lo que esperaban.