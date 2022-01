Llega Ómicron a Beijing; restringen venta de entradas a Juegos Olímpicos

The New York Times

Beijing.- China ya había prohibido a los espectadores extranjeros asistir a los Juegos de Invierno que comienzan en Beijing en menos de un mes. Este lunes, anunció que la mayoría de los chinos tampoco podrán asistir.

Citando la amenaza en evolución de la pandemia de coronavirus, el comité organizador de Beijing 2022 anunció que suspendería la venta de boletos para los eventos “para garantizar la seguridad de todos los participantes y espectadores”.

La decisión se tomó menos de dos días después de que las autoridades sanitarias informaran sobre el primer caso de la variante Ómicron en Beijing y ordenaran un cierre inmediato y pruebas masivas en uno de los barrios de la capital.

El brote, aunque hasta ahora limitado, perforó los esfuerzos extraordinarios para aislar a Beijing, incluida la prohibición de viajar a la ciudad, en parte para asegurar que los Juegos Olímpicos se vean afectados lo menos posible.

El comité organizador dijo que había creado un "programa adaptado" para permitir algunos espectadores, sugiriendo que se invitaría a asistir a grupos que habían sido suficientemente proyectados y puestos en cuarentena.

Esos podrían involucrar a trabajadores del gobierno, patrocinadores o funcionarios del gobierno, pero el comité no dio más detalles, excepto para dejar en claro que el público no podría comprar boletos, que aún no habían salido a la venta.

Los Juegos de Invierno, que comienzan el 4 de febrero, ahora se desarrollarán como los de Tokio, que también prohibieron la mayoría de los espectadores antes de los Juegos de Verano del año pasado. Las autoridades en China, que habían presionado desafiantemente para llenar los lugares con espectadores, ahora han tenido que ceder ante las sombrías realidades de la pandemia.