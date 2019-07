Llegan 2 mexicanos a la NBA

Ciudad de México.- Lo que parecía impensable hasta hace unos meses para dos árbitros mexicanos se cristalizó al pitar en la NBA y amarrar un contrato.

Hortencia Sánchez, nacida en San Luis Potosí, y Omar Bermúdez, de Tijuana, están actualmente sancionando en la Summer League de la NBA que se realiza en Las Vegas, y además fueron contratados para participar en la próxima campaña de la G-League, antesala de la máxima categoría de basquetbol profesional de Estados Unidos.

Ambos mexicanos, con gafete internacional FIBA, más una réferi canadiense (Teresa Stuck), son los únicos tres extranjeros de los 11 que contrató la G-League para pitar en la temporada 2019-20, y con esto, se les abre una oportunidad de pegar el brinco si mantienen el nivel, pues Hortencia y Omar son parte de un programa que implementó la NBA para expandir su roster a prospectos internacionales con talento.

"La verdad es que no me imaginaba que fuera posible estar aquí (en la NBA), al menos hasta el año pasado que empecé a tener conexión. Obviamente contento por estar aquí, y por ser considerado, pero más allá de la felicidad, siento más un compromiso de desenvolverme apropiadamente", explicó Omar, quien además en septiembre estará actuando en el Mundial de Basquetbol en China.

"El nivel es único. Es otro distinto al de cualquier lugar. No quiero ser la primer mexicana (en pitar en la NBA) sino quedarme mucho tiempo, mantenerme", comentó Hortencia, quien junto con Omar superó este año varios filtros de evaluación en campamentos en Virginia para obtener el llamado.

Actualmente en la NBA hay tres mujeres sancionando, dos de ellas fueron ascendidas el año pasado de la G-League. En total ha habido cinco, las primeras dos debutaron en 1997, pero ya se retiraron.

"Ellos (Liga) no ven si uno es mujer o hombre, ellos ven árbitros", enfatizó Hortencia.