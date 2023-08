Llegó con todo Manuel ‘Loco’ Torres

Chihuahua.- Su espectacular victoria sobre Nikolas Motta el pasado junio, puso en la mirada de muchos al peleador chihuahuense Manuel ‘Loco’ Torres’, quien, tras una pausa obligada, espera regresar aún más fuerte que antes.

Torres se sometió a una cirugía de tabique nasal la semana pasada, por lo que deberá reposar los próximos días, antes de poder volver a los entrenamientos.

“Por lo pronto hay que descansar. Me operé el tabique nasal, para poder respirar mejor, rendir más en los entrenamientos y en las peleas, y ya cuando estemos recuperados, a seguirle dando, a buscar la siguiente pelea”, comentó vía telefónica desde Tijuana, Baja California.

Torres ha dejado buenas impresiones en sus primeros pasos dentro de la UFC. En el 2021 superó a Kolton Englund, en la Dana White’s Contender Series; el año pasado venció a Frank Camacho, ya en UFC; y la ya mencionada victoria sobre Motta, y los tres triunfos por la vía del nocaut.

“Sí he visto la reacción de la gente, y me emociona mucho que les esté gustando mi forma de pelear, mis victorias, es algo que me motiva mucho”, indicó. “El objetivo siempre va a ser ir a lo más alto, por lo pronto tenemos que meternos al top 15 de la división (ligera) y seguir escalando”.

Las victorias de Torres en la UFC lo han colocado como todo un “striker”, debido a sus nocauts, pero quiere mejorar en todas las facetas de las artes marciales mixtas.

“Hay muchos huecos para llenar, siempre. Por lo pronto seguimos trabajando en el jiujitsu y toda la pelea en el suelo, también en mi defensa, pero en general hay mucho por mejorar”, aceptó.

“Soy alguien que quiere dejar su huella en las artes marciales mixtas, que quiere ser un ejemplo y motivar a los demás, a los niños y jóvenes, ahora estoy 100 por ciento dedicado a esto y mi objetivo es siempre poner en alto a Chihuahua, a mi municipio Madera, y a todo México”, finalizó.