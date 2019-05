Lo multan por decir que todos los granjeros son gais

Bruselas.- La Unión Real Belga de Sociedades de Futbol (URBSFA) anunció que multó, por sus comentarios homófobos al celebrar el título de liga, al capitán del Genk, Leandro Trossard, quien aceptó el correctivo.





"La Federación condena todo tipo de comportamiento homófobo. Los comentarios de Leandro Trossard son diametralmente opuestos a los valores que defiende la URBSFA, tales como la inclusión y la tolerancia", señaló la federación belga en un comunicado.





El futbolista, de 24 años, había contestado a un polémico canto de los aficionados diciendo que "todos los granjeros son homosexuales", en alusión al vocablo flamenco para "granjeros" ("boeren"), que también se emplea para referirse a los seguidores del Brujas, segundo clasificado en la liga.



"Trossard también violó el código de conducta de la selección", agregó la Federación belga en su nota, si bien el centrocampista no ha debutado aún con la selección absoluta.



La Federación belga, no obstante, indicó que "toma nota de las rápidas disculpas transmitidas" por el jugador, pero amenazó al futbolista con "sanciones deportivas en caso de reincidencia".



El dinero, cuyo monto no trascendió, será destinado "a una buena causa", precisó la Unión Real Belga de Sociedades de Futbol.