Lo que le espera a Héctor Herrera

Va de un grande a otro más grande

Héctor Herrera se convirtió en capitán y referente del Porto, con el que conquistó una Liga y dos Supercopas en Portugal, pero ahora llega al Atlético de Madrid que al mando de Diego Simeone tiene un título de Liga, uno de Supercopa, otro de Copa del Rey, dos Copas de Europa y sus respectivas Súpercopas, de un grande a otro más grande.

¿Cuál es la tarea para Héctor Herrera en el Atlético?

"Le pedimos buen trabajo de basculación cuando no tenemos la pelota, buenas llegadas del área defensiva cuando no tenemos la pelota, buenas recuperaciones sin pérdida de la posición cuando no tenemos la pelota, llegada de segunda línea cuando no tenemos la pelota, buena circulación cuando no tenemos la pelota, buenas transiciones cuando tenemos la pelota y buen juego aéreo en el área rival, un poco de todo”, dijo el DT Diego Simeone.

Va contra el capitán

Koke es competencia directa de Herrera. Es nada menos que el nuevo capitán, con 10 años en el club y experiencia en Selección de España. Aun así, el español elogia al futbolista mexicano. "Es un estilo muy del Atlético. Siempre que le he visto jugar en el Porto o Selección se ve que es un chico con mucha intensidad, muy trabajador, tiene calidad", dijo.

Y contra un zurdo exquisito…

El otro titular en la media del Atlético es Saúl Ñíguez, canterano rojiblanco y que no ha soltado la titularidad en los últimos cuatro años. Vale la pena revisar el video de su gol contra el Bayern Múnich en Champions en 2016, tan magnífico que La Gazzetta dello Sport tituló "a lo Maradona" y globoesporte lo bautizó como "estilo Dieguito".

También tiene competencia en la banca

Marcos Llorente no sólo es sobrino del histórico madridista Paco Gento, también es una de las nuevas adquisiciones del Atlético y competencia directa de Héctor Herrera. A sus 24 años promete dar mucha pelea en la pugna por la titularidad, gracias a esa exquisita técnica, buena ubicación y despliegue táctico que perfeccionó con el Madrid de Zidane.

El rival, la intensidad

Héctor Herrera debe mostrar que el mexicano es intenso, si quiere llenarle el ojo a Diego Simeone. El Atlético nunca para de correr. Es un equipo especialista en jugar al espacio, lo que significa que no le importa no tener el balón. A sus 29 años, HH tiene un reto mayúsculo porque además de lo futbolístico tiene que ser un crack en el aspecto físico.

Ya no es extranjero

A favor de Héctor Herrera juega el que ya no ocupa plaza de extracomunitario. Tiene ya la nacionalidad portuguesa y gracias a ello se facilitó su llegada al Atlético. Además, la lupa no está sobre él porque llegó gratis, a diferencia del delantero portugués Joao Félix que costó la impresionante cantidad de 126 millones de euros.

Le hizo el feo al Tri

Con tal de tener una pretemporada a tope, Héctor Herrera declinó su asistencia a la Copa Oro con Selección Mexicana. "Yo estoy disponible al 100 por ciento para volver a la Selección si el profe (Gerardo Martino) así lo desea, y nada, tengo que trabajar para ganarme ese lugar y el profe decidirá si seré convocado o no otra vez".

Por la trascendencia internacional

A los títulos en UEFA bajo la dirección de Diego Simeone se suman los subcampeonatos en Champions League 2014 y 2016, dagas al corazón porque el Atlético tuvo al Real Madrid contra las cuerdas. Ahora Héctor Herrera llega al equipo Colchonero para fortalecerlo en esa disputa por un título internacional en clubes, que también le falta en su currículum.

A ser más Hugo o Luis García que Raúl

Hugo Sánchez y Luis García dejaron muy buenas sensaciones al vestir la casaca del Atlético de Madrid, no así Raúl Jiménez que nunca pudo adaptarse. Héctor Herrera tiene una buena oportunidad para mostrar que el futbolista mexicano sí encaja en un equipo tan intenso en lo futbolístico como en lo físico y mental.