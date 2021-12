Lo que logramos es eterno, sentencia Diego Cocca

Acabó una de las sequías más importantes del fútbol mexicano, Atlas es campeón y el resultado pasará a la eternidad. Al menos así lo consideró su técnico Diego Cocca en conferencia de prensa post título y acompañado del trofeo.

Lo que logramos es eterno. Creo que de a poco iremos tomando conciencia de lo que logramos en este club, después de tantos años. Quedar en la historia de un club es un privilegio enorme. Me ha tocado, lo he vivido y en este club me pasará lo mismo que en Racing, pasarán los años y la gente seguro me seguirá agradeciendo a mí y a los muchachos", dijo.

El timonel atlista envió un mensaje a la afición atlista y comentó que se vivirá un nuevo comienzo en la historia atlista tras romper la sequía de 70 años sin títulos de Liga.

"Por gente que se nos acercó diciendo que los padres no vieron al Atlas campeón, que nadie lo había visto campeón, que poca gente lo había visto campeón y que hoy es un nuevo comienzo”.

Cocca agradeció a La Fiel así como a quienes confiaron en el equipo, describiendo el día como perfecto por todo el entorno en el que se logró el campeonato.

"Gracias por creer, gracias por confiar, gracias por alentar. Necesitábamos de ellos, necesitábamos ver el Jalisco lleno con la Fiel alentando. Sé lo que es jugar con La Fiel de tu lado y sabíamos que cuando la tuviéramos, sería todo felicidad. Hoy fue todo perfecto, fue todo a lo Atlas", finalizó.