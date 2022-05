Lo que se dijeron Checo y el ingeniero de Red Bull

Reforma

Ciudad de México.- La orden de dejar ganar a Max Verstappen no fue el único descontento del piloto mexicano Checo Pérez en el Gran Premio de España.

Nuevos audios entre Sergio Pérez y el ingeniero Hugh Bird revelaron que el piloto tapatío le pidió al equipo de Red Bull que lo dejara pasar el actual campeón del mundo, pues Checo ya le había ayudado al inicio de la carrera.

La conversación fue filtrada en un inicio en un video por el sitio F1 Unfiltered, quienes en su canal de YouTube dieron a conocer la comunicación de radio entre el tapatío y Bird.

Una conversación que no se había dado a conocer es cuando Checo le pide a Bird que Verstappen le regrese el favor, esto para rebasar a Russell.

Pérez, como se sabe, ayudó primer a Max entre la vuelta 10 y 11 para que tratara de rebasar a George Russell.

"Sácame a Max del camino para poder adelantar (a Russell) rápido", dice Checo en un audio que ya había salido, pero lo que no se conocía era cuando dice: "¿Por qué no me dejas pasar? tengo mejores neumáticos, puedo ir más rápido. Vamos a comprometer nuestra carrera ¡Vamos, equipo! ¡Déjenme pasar! Ayudé a Max antes, hombre. ¡Vamos!".

Entonces Bird le contesta: "Sí, ya lo sabemos Checo".

Dicha conversación se dio entre la vuelta 25 y 27 cuando Pérez tenía mejores neumáticos, y el neerlandés tenía fallas con el DRS.

Ya después llegaría la orden de Red Bull en la vuelta 48 donde le señalaban que Max era más rápido y lo dejara pasar.

Pérez dijo que "es injusto, pero ok".