Lo único que importa es que mis hijos estén bien: Piqué

Ciudad de México.- Después de meses de abstenerse de hacer comentarios, ahora el futbolista Gerard Piqué habló sobre la "Sessions 53" de Shakira y de cómo siempre protegerá a sus hijos, durante el programa de radio El món a Rac1, presentado por su amigo Jordi Basté.

El conductor comienza preguntándole que si ha escuchado la "Sessions 53" de Shakira y Bizarrap a lo que él de inmediato comenta que sí.

"Obviamente, la he escuchado, pero no quiero hablar del tema porque no toca, las personas tenemos una responsabilidad, sobre todo los que somos padres, de intentar proteger a nuestros hijos. No quiero decir nada al respecto, cada uno toma las decisiones que cree oportunas y no tengo ganas de hablar más del tema, yo que creo que al final lo único que importa es que mis hijos estén bien", dijo.

Durante meses, el ex esposo de Shakira fue criticado por supuestamente utilizar a su hijo Milan en su primera retransmisión de Kings League para tener más audiencia, a lo que él asegura que no fue así, pues es algo que le gusta a su retoño y solo busca que su hijo haga cosas que lo hagan feliz.

"Siempre me gusta que participe en cosas que lo hagan feliz, no estaba previsto que apareciera, pero me pidió salir y yo encantado. Y me siento orgulloso de cómo lo hizo. Pero ya está, cada uno toma las decisiones que le parecen mejores. Cuando nos hacemos mayores, no hay una lección en clase de cómo tienes que ser padre", agregó.

Gerard Piqué también aprovechó para hablar sobre cómo se siente tras retirarse de futbol y aseguró estar bien y que en ocasiones es bueno soltar.

"La frase que dije en mi despedida en el Camp Nou 'A veces querer significa dejar marchar' resumió bien mi estado de ánimo. En mi vida estaban pasando muchas cosas, no solo a nivel profesional, y te das cuenta de que, a veces, tienes que tomar la mejor decisión para tu entorno. Dejar de seguir jugando en el Barça no es algo que quería, pero entendía que tocaba. Es una frase que salió natural", terminó.

Hasta el momento Shakira no se ha pronunciado al respecto.