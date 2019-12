Logra Messi sexto Balón de Oro

París, Francia.- Lionel Messi se colocó nuevamente en la cima del futbol mundial al ganar su sexto Balón de Oro.

La "Pulga" logró con esto dejar atrás a Cristiano Ronaldo, quien cuenta con cinco galardones.

El argentino ya ganó el reconocimiento en el 2009, 2010, 2011, 2012 y 2015.

"Hace diez años recibí mi primer Balón de Oro acá en París. Tenía 22 años y era impensable todo lo que estaba viviendo. Diez años después, me tocar recibir el premio en un momento totalmente diferente, con mi mujer y mis tres hijos", dijo Messi tras recoger el premio.

"Ahora parece que el tiempo vuele y todo pasa muy rápido. Espero seguir disfrutando del fútbol, de los rivales, de mi familia y de todo lo que me toque vivir".

Virgil van Dijk quedó en el segundo lugar, Cristiano, que no acudió a la gala, en tercero y Sadio Mané en cuarto.

Mohamed Salah ocupó el quinto lugar, Kylian Mbappé el sexto, Allison Becker el séptimo, Robert Lewandowski en octavo, Bernardo Silva en noveno y Riyad Mahrez completó el Top Ten.

El premio Lev Yashin fue entregado por primera vez este año y el ganador fue el arquero Becker, campeón de la Champions League con el Liverpool y la Copa América con Brasil.

El holandés Matthijs de Ligt fue galardonado con el premio Kopa, el cual se le otorga al mejor jugador menor de 21 años.