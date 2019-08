Los buenos equipos pueden con los arbitrajes: dice Alonso

Monterrey.- Diego Alonso mostró mesura sobre las protestas de Santos Laguna, que manifestó en voz de su técnico Guillermo Almada, que hay una persecución arbitral contra los 'Guerreros'.

"No hay nada qué decir, nos mantenemos ecuánimes, no hablar del arbitraje en la prensa, los buenos equipos pueden con los arbitrajes, nosotros jugamos contra Santos, no contra los árbitros, ellos imponen justicia", declaró.

Por otra parte, reconoció la calidad de Santos, a pesar de la derrota ante Necaxa, incluso señaló que es más fuerte cuando juegan de local.

"Sabemos lo que significa Santos en la región, un equipo que además ha sido protagonista en los torneos, sabemos la importancia del partido y lo que nos vamos a encontrar. Nos hemos encontrado con ellos en Liguilla, lo hemos hecho bien, ojalá que juguemos bien, sabiendo la dificultad de jugar en ese estadio, Santos está muy fuerte, muy bien trabajado, tiene un buen entrenador y buenos futbolistas, ha sido protagonista este torneo", declaró.

Por último, Alonso no aseguró la participación del delantero neerlandés Vincent Janssen, no obstante, destacó su adaptación al equipo, la cual está cada vez más cerca de concluir.

"Depende de las circunstancias, puede tener más minutos, puede tener menos o puede no tener minutos, depende de cómo se desarrolle el partido, estamos contentos con lo que hemos visto, semana a semana lo vemos mejor, vemos a un hombre más adaptado, hemos aprovechado la semana para trabajar situaciones complementarias con los compañeros, cada vez mejor, pero debemos de tener la paciencia para poder darle los minutos que necesita, y que sean de calidad", finalizó.